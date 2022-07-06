Народное голосование: лучшего молодого игрока России выбираешь ты!
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«Чемпионат» подвёл итог опроса капитанов и тренеров РПЛ на премию «Лучший молодой футболист России». Победителя и список из 35 фамилий вы можете посмотреть в нашем большом материале. А теперь мы предлагаем вам выбрать своего победителя из 10 претендентов.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Голосование также проходит в наших социальных сетях: в ВК, Одноклассниках и Telegram-канале. Оставить голос за любимого молодого игрока можно будет до 17:00 15 июля 2022 года, а после мы подведём итоги выбора болельщиков!
Комментарии
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