Народное голосование: лучшего молодого игрока России выбираешь ты!

«Чемпионат» подвёл итог опроса капитанов и тренеров РПЛ на премию «Лучший молодой футболист России». Победителя и список из 35 фамилий вы можете посмотреть в нашем большом материале. А теперь мы предлагаем вам выбрать своего победителя из 10 претендентов.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Голосование также проходит в наших социальных сетях: в ВК, Одноклассниках и Telegram-канале. Оставить голос за любимого молодого игрока можно будет до 17:00 15 июля 2022 года, а после мы подведём итоги выбора болельщиков!