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Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду зарплатами в «МЮ». Позже Гарри убрал лайк

Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду зарплатами в «МЮ». Позже Гарри убрал лайк
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Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал в неприятную ситуацию в социальных сетях.

Как сообщает BBC, Магуайр лайкнул пост, в котором говорилось, что одна из причин, по которой нападающий Криштиану Роналду недоволен своим положением в клубе, заключается в 25-процентном снижении зарплаты из-за непопадания «красных дьяволов» в Лигу чемпионов. Отмечается, что Гарри случайно оценил запись и уже убрал лайк.

Напомним, в СМИ появлялись сообщения о желании Роналду покинуть «МЮ». Португалец уже сообщил руководству клуба о желании уйти из команды, если поступит хорошее предложение. Криштиану интересуются «Челси», «Рома» и «Спортинг». При этом «красные дьяволы» не хотят отпускать 37-летнего португальского футболиста.

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