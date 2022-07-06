Магуайр лайкнул пост о недовольстве Роналду зарплатами в «МЮ». Позже Гарри убрал лайк

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал в неприятную ситуацию в социальных сетях.



Как сообщает BBC, Магуайр лайкнул пост, в котором говорилось, что одна из причин, по которой нападающий Криштиану Роналду недоволен своим положением в клубе, заключается в 25-процентном снижении зарплаты из-за непопадания «красных дьяволов» в Лигу чемпионов. Отмечается, что Гарри случайно оценил запись и уже убрал лайк.



Напомним, в СМИ появлялись сообщения о желании Роналду покинуть «МЮ». Португалец уже сообщил руководству клуба о желании уйти из команды, если поступит хорошее предложение. Криштиану интересуются «Челси», «Рома» и «Спортинг». При этом «красные дьяволы» не хотят отпускать 37-летнего португальского футболиста.

У кого в АПЛ — самый крупный контракт?