«МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста

Происходящее вокруг Френки де Йонга — шапито. «Барселона» и конкретно Жоан Лапорта выставляют себя мучениками, от которых вроде бы ничего не зависит. Хотя более-менее всем понятно, что клуб хочет и может заработать денег. Просто набивает Френки цену. Глупее всего выглядит сам футболист, но теперь это уже бьёт и по амбициям «Юнайтед».

После молчаливого протеста Криштиану Роналду, который недоволен отсутствием трансферов, потенциальный отказ Френки — это сигнал. Любимчик Эрика тен Хага настолько не верит в новый проект, что готов остаться в «Барселоне»? Или «МЮ» не способен побороться даже за маловажного для «Барсы» игрока? Хотя Френки обещают роль ключевого игрока. Неужели придётся снова переплатить и отдать требуемые каталонцами € 85 млн?

Со всех сторон получается сомнительно. И если (когда) трансфер всё-таки сорвётся, у тренера есть простое решение — Бруну Фернандеш. Возможно, получится даже ярчайшая трансформация со времён перевода Андреа Пирло в опорную зону.

Эрик тен Хаг на тренировке «МЮ» Фото: Ash Donelon/Getty Images

Важное отступление

Давайте сразу оговоримся, что пока никто не понимает, какой «МЮ» строит новый тренер. Вероятно, тен Хаг и сам не до конца осознаёт, что получится осенью. В команде просто недостаточно игроков под его философию. Да их и в принципе недостаточно.



Поэтому логично отталкиваться от прошлого опыта и системы, которую ЭТХ выстроил в «Аяксе». Особенно если брать легендарный сезон-2018/2019. Тогда команда формально выстраивалась 4-2-3-1. Судя по тому, кого «Юнайтед» ищет на рынке, велики шансы, что тен Хаг постарается развить свой метод на новом уровне, а не возьмётся строить что-то совсем новое.

Эрик тен Хаг во время работы в «Аяксе» Фото: David Ramos/Getty Images

Полузащита в «МЮ» — самая кризисная зона, потому клуб и сражается за Френки. В историческом «Аяксе»-2019 этот парень был нейросетью, которая связывала всё и самообучалась, порой не осознавая, чего от себя ждать. Де Йонг имел особые функции и относительную свободу. Но это не вольность в формате Поля Погба, где система вынуждена скрывать его недостатки. Это свобода по Аристотелю — осознанная необходимость. В случае с Френки в «Аяксе» система адаптировалась так, чтобы подсвечивать его магию.



Поэтому рассматриваем наиболее ожидаемый вариант полузащиты и схему 4-2-3-1.

Разгон атаки и передачи

Если взять за скобки интуитивное чувство художника, заложенное в де Йонга природой, Бруну столь же хорош во всех нужных характеристиках. А в некоторых аспектах даже превзойдёт голландца.



Бруну — топ по ключевым передачам. Даже в кризисный прошлый сезон у него среднем было 2,5 за матч, и аналогично по ударам (данные WhoScored). Это лучшие показатели в Премьер-лиге, такая же статистика у Кевина Де Брëйне.

Если считать только передачи-забросы на удар, Бруну вообще лучший в топовых лигах (данные Understat). Помимо филигранной техники, для выполнения этой задачи нужно анализировать пространство.



И Френки, и Бруну в этом прекрасны. Просто Френки — Гарри Поттер, волшебство в нём заложено и искрит. Бруну — это Доктор Стрэндж. Прежде чем сотворить магию, он просчитывает 1 000 000 вариантов: где свободные зоны и какую стоит заполнить, сделать паузу или взвинтить темп, какую подсказку дать партнерам.

Бруну Фернандеш Фото: Michael Steele/Getty Images

Качества Фернандеша объяснял тренер Жорже Жезуш, он сделал из него лидера «Спортинга»: «Бруну — очень умный футболист. У него невероятное понимание игры, причём каждую минуту. И когда его команда владеет мячом, и без него. Он всегда оказывается там, где нужнее всего, но он полезен не только в атаке. В отличие от многих креативных игроков, Бруну не ведет себя как заключенный при оборонительных действиях».



Порывы к творческому хаосу у Бруну тоже имеют место. Это было особенно заметно при Сульшере, когда позиционная атака «МЮ» зависела от креативности отдельных игроков. Фернандеш принял всю ответственность и в первые полгода выбил 8+7 в 14 матчах. Следующий сезон-2020/2021 вообще провёл на уровне лучших футболистов планеты. В 58 матчах во всех турнирах 28 голов и 17 передач. Даже Пол Скоулз обалдел: «Бруну Фернандеш лучше меня. Он не такой, как я. Забивает больше голов и создаёт больше голевых моментов для партнёров, чем это делал я. Я бы с удовольствием поиграл с ним».



Так что за функционал в атаке можно не переживать. Результативность Бруну почти наверняка упадёт, зато все возможности реализовать себя как играющего тренера. Не просто так кумиром Фернандеша был Андрес Иньеста: «Мне всегда нравилось наблюдать и следовать его примеру. Иньеста — что-то среднее между «восьмеркой» и «десяткой». Именно в такой роли я могу совершенствоваться, сочетание «восьмерки» и «десятки». Из-за своей роли Иньеста никогда и не воспринимался как футболист решающих ударов/передач. Ради общего дела Бруну тоже разменяет свои результативные баллы.

Схема

Позиция в центре поля хорошо знакома Бруну. Он играл там в «Удинезе», «Спортинге», сборной Португалии и даже в «Новаре». Особенно часто и продуктивно — в «Удинезе». Франческо Гвидолин видел в нём универсального игрока: «Он может сыграть слева, справа и в центре. В 4-2-3-1 он может занять абсолютно любую атакующую позицию. Конечно, чистого нападающего не сыграет, но он один из немногих, кто может без потери качества играть любую роль».

Бруну Фернандеш в «Удинезе» Фото: Dino Panato/Getty Images

В «МЮ» португалец просто часто опускался к опорной зоне, чтобы получать мяч и разгонять атаки. Так что в условной схеме «под «Аякс»-2019» легко выстраивается центр поля «[Опорный] — Бруну — ван де Бек». Бруну получает больше пространства и возможностей контролировать матч.

Возможная схема игры «МЮ» при тен Хаге

Параллельно решаются две проблемы с игроками: Донни ван де Бек и Кристиан Эриксен.

Ван де Бек (при условии, что перестанет бояться АПЛ) вернётся к знакомой роли: он чувствует общее движение команды и расположение конкретных футболистов и заполняет нужную зону. Сражаться за позицию «десятки» с Бруну ему больше не придётся. Эриксен займёт место на левом фланге, это место ему знакомо. Поджигать фланг будет крайний защитник, а датчанин — напрягать центр обороны смещениями.



Исчезает даже возможная проблема опорника-левши. Если всё-таки состоится трансфер Лисандро Мартинеса из «Аякса», есть вариант, что в «МЮ» он может занять позицию именно в полузащите. Но и Френки де Йонг, и Мартинес — левши. А Френки удобнее играть левее.

Бруну Фернандеш против Томаса Парти Фото: Shaun Botterill/Getty Images

С обороной у Бруну, конечно, не так здорово, как у классических центральных полузащитников. Однако он всегда готов идти в борьбу, накосячит — обязательно вернётся. Нехватку физики компенсирует чтением эпизодов. По количеству отборов за сезон он на восьмом месте в команде — по 1,71 в среднем. По прессинг-действиям — пятый (17,6 в среднем).

В чём Бруну круче Френки

С игровой точки зрения, «МЮ» получит шикарный второй темп. По скиллам дальних/средних ударов Бруну точно сильнее Френки. Даже если ЭТХ будет выстраивать игру, где удар необходимо наносить из пределов штрафной, наличие пушки Бруну — козырь, который добавит нервозности вратарям. Плюс его хитрость и техника, а не только способность шарахнуть с 40 метров.



Иметь сразу Эриксена и Фернандеша как опции при штрафном ударе — тоже роскошь, доступная не всем клубам.



Другое качество, конечно, не измерить в цифрах — характер. Вот как говорил о нём один из главных экспертов по лидерству Гари Невилл: «Что мне нравится в Бруну — он похож на капитана «Манчестер Юнайтед». Он говорит как капитан, он лидер на поле и твёрдо стоит на ногах. Это очень важно». В прошлом сезоне именно Фернандеш подходил к трибунам после очередной катастрофы и показывал, что футболисты обязаны разделить ответственность с тренерским штабом. Именно Бруну не боялся говорить правду. «Ливерпуль» сейчас борется за титул, а мы боремся за ничего. Вот и вся разница», — коротко, жёстко, лучшая аналитика после 0:5.



Справедливости ради, Бруну тоже может психануть и начать играть в одиночку. Но до этого состояния ещё нужно довести команду.

Бруну Фернандеш Фото: Naomi Baker/Getty Images

Френки никогда не стремился быть ментальным лидером. Да и остаются сомнения, готов ли в принципе этот скромный парень справляться с давлением вне тепличных условий «Аякса». Окей, в Манчестере его любимый тренер (или целых два, ха-ха), но помимо того: новая мощная лига, где тебя пока не воспринимают как топ-игрока; сырая команда; 74 тысячи на «Олд Траффорд», для которых ты — новая надежда; злобная пресса и сотня экспертов-критиков.



Даже в «Барселоне» де Йонг не выглядит как футболист, справившийся с психологией. В «Юнайтед» уже есть другой «золотой мальчик» из «Аякса»-2019 — Донни ван де Бек. Сделаем скидку, что он не был нужен Сульшеру. Однако, получая время на поле, Донни всегда был чересчур осторожен. Любая ошибка будто бы становилась трагедией. Какие гарантии, что и Френки не придавит ответственность?