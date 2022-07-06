Натали Портман выступила с речью по поводу старта женского чемпионата Европы — 2022

Обладательница «Оскара», американская актриса Натали Портман поделилась эмоциями от старта женского чемпионата Европы – 2022 в Англии.

«Я большая фанатка женского футбола и этих девушек. Мне приятно быть частью этого вида спорта как соучредителю клуба «Энджел Сити». Я радуюсь, когда вижу, что происходит с этим видом спорта. Он невероятно прогрессирует, сильно растёт мастерство, игроки превращаются в легенд, овладевая игрой, которая, как некоторые говорили, для них недоступна. Она всегда была для них доступна и доступна сейчас. Это новая эра футбола, когда в игру вовлечены все – неважно, откуда ты и на каком уровне ты играешь.

Знаете, что ещё меня будоражит? Будущее. Лучшие футболисты мира, заполненные трибуны, а в особенности звуки, дух и энергия великолепного футбола. На планирование и оттачивание мастерства уходят годы, но слава – это то, что можно обрести всего за 90 минут. Это то, что вам предстоит увидеть. Напряжение, борьба, страсть, которые свойственны только крупнейшим турнирам. Пожалуйста, не делайте акцент на том, что это женский футбол. Мастерство есть мастерство. Голы есть голы. Футбол есть футбол. И это – футбол. Он здесь и сейчас. Удовольствие, красота, мощь спорта во всём его великолепии. Это – женский чемпионат Европы», — сказала Портман в эфире BBC.