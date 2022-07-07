Дуглас Сантос: матч со «Спартаком» — «класико» российского футбола, мы к нему готовы

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России по футболу со «Спартаком». Он рассказал, как команда провела предсезонную подготовку. Кроме того, футболист прокомментировал выбор стадиона на предстоящую встречу.



«Мы ударно провели предсезонку, выкладывались на полную, потому что времени было не очень много. И это хорошо, потому что это позволило нам подойти в отличной форме к субботней игре. Нас ждёт большой матч, особенный и зрелищный, это «класико» российского футбола, и мы к нему полностью готовы.



Очень важно, что встреча пройдёт на «Газпром Арене», потому что мы соскучились по родному стадиону — все игры на сборах проходили на других аренах. Играть перед своими семьями и болельщиками — это особенное чувство, но домашний стадион не будет решающим фактором в матче. Всё зависит от того, как мы справимся со своей задачей на поле, мы должны выложиться больше чем на 100 процентов и показать превосходный футбол», — цитирует Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».



Встреча пройдёт на поле стадиона «Газпром Арена» 9 июля. Она стартует в 19:00 мск.