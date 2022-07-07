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Червиченко: идея РФС пригласить «Амкал» и клубы Медиалиги на Кубок России выглядит глупо

Червиченко: идея РФС пригласить «Амкал» и клубы Медиалиги на Кубок России выглядит глупо
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал идею РФС пригласить «Амкал» и клубы Медиалиги на Кубок России. Он отнёсся к этому предложению скептически. Он отметил, что профессиональные игроки заслуживают уважения.

«Я уже говорил, что с большим сомнением отношусь к потенциалу Алаева на посту президента РПЛ. Но то, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России – это вообще какая-то глупость. Зачем мешать любительский футбол с профессиональным? Так скоро и до мышей дойдём.

Чем любительская команда лучше команды второй профессиональной лиги? Мне кажется, профессионалы заслуживают большего уважения к себе, ведь это их работа, а у любителей это хобби. Глупо выглядит, когда любителей в профессиональном спорте ставят выше самих профессионалов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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