В «Химках» считают, что участие «Амкала» и клубов Медиалиги пойдёт на пользу Кубку России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможное участие «Амкала» и клубов Медиалиги в Кубке России по футболу. Он отметил, что эти команды вполне сильны по составу, поэтому могут положительно сказаться на статусе турнира.
«Честно, не видел слов Алаева. Признаюсь, в Медиалиге команды сильные по составу, налаженные. Есть среди них те, кто имеет более миллионов подписчиков. С позиции известности, интереса это пойдёт на пользу Кубку России. Но тогда нужно будет менять положение. РФС должен будет принимать решение. Наверное, это было бы интересное решение, когда любители сыграют наравне с профессионалами. Это сделает вид спорта популярным. Основная задача РФС — развитие футбола, в том числе и популяризация. Если жребий выпадет, наверное, было бы интересно сыграть с «Амкалом», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 7 июля 2022
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