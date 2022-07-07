«Сочи» — ЦСКА: Сарвели на 60-й минуте отыграл один мяч

Сегодня, 7 июля, проходит последний матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер «Сочи» — ЦСКА. Игра идёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.

На 60-й минуте результативный удар нанёс нападающий «Сочи» Владислав Сарвели. Ранее на пятой минуте отличился защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Через две минуты забил нападающий армейцев Фёдор Чалов.

Напомним, участниками турнира были «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». Победителем Кубка стал «Зенит». На втором месте находится «Нижний Новгород», на третьем – «Сочи», замыкает таблицу ЦСКА.



Чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал «Зенит». Второе место у «Сочи», третье заняло московское «Динамо».