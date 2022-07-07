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Сергей Иванов: фанатов не будет на матчах из-за Fan ID? Это демагогия

Сергей Иванов: фанатов не будет на матчах из-за Fan ID? Это демагогия
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился мнением о введении Fan ID в России.

«Фанатов не будет из-за Fan ID? Это демагогия», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что в России вводится система Fan ID. Без удостоверения болельщика на стадионы нельзя будет попасть участникам соревнований, болельщикам, персоналу и журналистам. Приём документов начался с 4 июля. Подать заявку можно на «Госуслугах».

Фанатские объединения многих российских клубов выступили против введения данной системы. Болельщики собираются бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

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