Сергей Иванов: фанатов не будет на матчах из-за Fan ID? Это демагогия

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился мнением о введении Fan ID в России.



«Фанатов не будет из-за Fan ID? Это демагогия», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее стало известно, что в России вводится система Fan ID. Без удостоверения болельщика на стадионы нельзя будет попасть участникам соревнований, болельщикам, персоналу и журналистам. Приём документов начался с 4 июля. Подать заявку можно на «Госуслугах».



Фанатские объединения многих российских клубов выступили против введения данной системы. Болельщики собираются бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.