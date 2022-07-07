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Мелкадзе назвал существенной потерей для «Сочи» уход Родригао в «Зенит»

Мелкадзе назвал существенной потерей для «Сочи» уход Родригао в «Зенит»
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Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал решение защитника команды Родригао перейти в «Зенит». Ранее клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о переходе бразильского футболиста.

«Уход Родригао — существенная потеря для «Сочи». Предсезонный турнир под руководством Гаранина прошёл нормально», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Родригао вышел на поле в 31 матче во всех турнирах, три раза забил и отдал одну голевую передачу. Ранее в «Зенит» из «Сочи» перешёл колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

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