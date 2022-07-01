«Ребро мне сломали специально». Интервью с новой звездой РПЛ из Бразилии

Родригао зовут в «Зенит». Но пока он в «Сочи» и рассказал о своей карьере.

Родригао – откровение прошлого сезона РПЛ. Год назад, когда «Сочи» подписал центрального защитника «Жил Висенте» свободным агентом, на трансфер бразильца почти никто не обратил внимания. Теперь же о возможном переходе 26-летнего футболиста в «Зенит» говорят, как об одной из самых интересных сделок в летнее трансферное окно в России.

Родригао – ключевой игрок «Сочи», но подготовиться к интервью с ним оказалось не так-то просто. Информации о бразильце в интернете маловато. Не все журналисты даже одинаково называют его имя. Корреспондент «Чемпионата» попытался побольше узнать о Родригао, проговорив около часа с самим центральным защитником. Перед вами – интервью, взятое на днях в Санкт-Петербурге, где сочинская команда проводит часть летних сборов.

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— Давайте сначала разберёмся с вашим именем. Кто-то называет вас Родригао, кто-то – Родриго. Как правильно?

— Мне и так, и так нравится. Родриго – моё имя. Но в футболе меня знают как Родригао. Это прозвище я получил благодаря моим физическим данным. Родригао можно перевести как «большой Родриго». В Бразилии к именам крупных людей добавляют «ао», а к именам маленьких – «иньо». То есть может быть Родригао или Родригиньо.

— Многие легионеры уехали из России за последнее время, а вы остались в «Сочи» и готовитесь к новому сезону. Почему решили продолжать выступать в РПЛ?

— Я комфортно чувствую себя в России и в «Сочи». Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать. Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создаёт никому проблем, буду продолжать играть здесь.

В Сочи мы живём с супругой. Ещё у нас есть собакинья (тут Родригао удачно пошутил, присоединив к русскому слову «собака» бразильский уменьшительно-ласкательный суффикс. – Прим. «Чемпионата»). Такая маленькая собака. Она часть нашей семьи.

— В апреле широко обсуждался ваш конфликт с Яном Кухтой из «Локомотива». Что между вами произошло? Думаете, чех умышленно нанёс травму?

— Это один из самых грустных моментов в моей карьере, потому что я очень не люблю конфликты на поле. Мне нравится просто играть, показывать себя, радовать болельщиков. В том матче игрок «Локомотива» два раза пытался нанести мне травму. В первом эпизоде, в конце первого тайма он меня ударил в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову. Думаю, это естественная реакция. У меня нет никаких сомнений – футболист «Локомотива» сделал это специально. Он знал, что я играю с травмой… Впрочем, я уже давно забыл эту историю.

— Правда, что вы хотели разобраться с Кухтой один на один в подтрибунном помещении?

— Нет. Я не люблю драки. После того эпизода просто хотел с ним поговорить, спросить его, почему он пытался меня ударить. Что я ему сделал плохого?

— В России вам попадались такие «грязные» нападающие, как Кухта?

— Нет, проблем не было ни с российскими футболистами, ни с иностранцами. Конечно, бывают агрессивные действия на поле, ведь все на эмоциях. Но я не встречал игроков, которые хотели бы умышленно нанести травму сопернику.

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— Давайте тогда о хорошем. Вы забили первый мяч в истории «Сочи» в еврокубках – в ворота «Кешли» из Азербайджана. Это пока самый важный гол в вашей карьере?

— Один из самых важных – точно. Когда я ехал в «Сочи», очень хотел играть в еврокубках. И забить в первой же игре – это было настоящим счастьем. Как клуб наградил за гол? Уже и не помню. Но что-то вроде дали (улыбается).

— Похож ли Сочи на бразильский город?

— Да, я бы сравнил его с Рио-де-Жанейро. В Бразилии тропический климат, и Сочи похож на многие наши города – солнечный, с пляжами. Тёплое лето, семьи гуляют по набережным с собачками. Нам, бразильцам, это нравится. Когда я приехал год назад в Сочи, то, честно говоря, очень удивился.

— Как вы проводите свободное время в Сочи? Чем вообще увлекаетесь, помимо футбола?

— Мы с женой любим гулять по Сочи, открывать для себя достопримечательности и новые рестораны или просто готовить дома. Живём в Адлере, рядом с пляжем. Очень привязаны к этому месту.

Одно из моих увлечений – запускать воздушного змея: у нас это называется pipa или papagaio (в переводе на русский – «попугай»). Ещё я люблю играть в FIFA и «стрелялки» с друзьями. Какие клубы и каких футболистов выбираю? Я создаю свою команду как тренер и всегда покупаю карточку игрока Родригао (смеётся).

— Что в России стало для вас открытием?

— Мне нравится ваша еда. Особенно салаты. В России их отлично делают.

Ещё очень удивило, что в России часто попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет – всегда есть деление на мужской и женский. Из-за этого у меня произошёл курьёзный случай. Я уже настолько привык здесь к туалетам-унисекс, что однажды не разобрал вывеску и зашёл в дамский. Женщина очень громко кричала (смеётся).



Вообще, нам с женой создаёт трудности то, что мы пока не очень хорошо понимаем русский язык.

— Но вы учите русский? Есть любимые слова?

— Да, и мне очень помогают Жоаозиньо с Нобоа, которые хорошо владеют русским. Я специально прошу их почаще говорить со мной по-русски, чтобы быстрее прогрессировать. Любимых слов много: «право», «лево», «вперёд», «назад», «как дела», «спасибо», «пожалуйста»… Особенно мне нравится – «отлично». Если тренер говорит мне «отлично», значит, я всё сделал как надо.

Бывает, непросто вспомнить слово, но я понимаю, если его произносят другие. Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!» (Родригао произнёс это на русском языке». – Прим. «Чемпионата»). Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю понимать эти шутки, чувствовать язык.

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— Многим бразильцам футбол помогает выбраться из фавел. А какой была ваша история?

— Я из столицы страны — города Бразилиа. Там нет гористой местности, где можно было бы строить фавелы, поэтому и самих фавел нет. Моя семья – обычная, среднего достатка. Благодарен родителям за то, что они всё для меня делали, работая очень много. Конечно, и я приложил массу труда, чтобы подняться до того уровня, на котором сейчас нахожусь. Ради развития карьеры футболиста в юном возрасте уехал из Бразилиа в Белу-Оризонти, был один и сам себя формировал как личность. Приходилось непросто.

— Ещё три с половиной года назад, будучи 23-летним футболистом, вы находились в фарм-клубе «Атлетико Минейро», а до этого уходили на правах аренды в команды из низших дивизионов чемпионата Бразилии. В тот момент не думали, что серьёзной карьеры уже не будет?

— Я играл в Лиге Паулиста – сильном турнире (чемпионат штата Сан-Паулу. – Прим. «Чемпионата»). Выступление там очень помогло прогрессировать. Никогда не думал, что у меня что-то не получится. Наоборот, верил, что достигну высокого уровня и отправлюсь в Европу. Работал день за днём и оставался спокоен. Рук не опускал.

Родригао в «Жил Висенте» Фото: gilvicentefc.pt

— Сложно играть в Бразилии?

— Там футбол совсем другой. В Бразилии очень много фанатов, они часто конфликтуют друг с другом и оказывают большое давление на игроков. Это влияет на саму игру, на эмоции футболистов. Хотя я, повторюсь, никогда не любил конфликтов на поле.

— Сравните бразильский футбол с российским.

— В Бразилии он более техничный. Игроки стараются подражать таким звёздам, как Роналдиньо и Роналдо. Правда, и в России с точки зрения технической оснащённости футболистов лига на высоком уровне. Откровенно говоря, меня это даже удивило. Здесь футбол более силовой и интенсивный, чем в Бразилии. Но мне с моими физическими качествами не составило труда адаптироваться. Поэтому я могу сказать, что приехал в правильное место.

— Футбольные аналитики отмечают, что ваши сильнейшие качества – умение вести единоборства и хороший первый пас. Что скажете?

— Согласен с этим мнением. У меня хорошая, бразильская техника, я люблю владеть мячом и играть в красивый футбол. Счастлив, что люди так оценивают меня.

— Но есть и другое мнение: для защитника вы слишком рискованно играете, владея мячом. Почему у вас такой стиль?

— Вот тут не соглашусь. Если это риск, то он оправданный, потому что в моей голове есть картина игры. Я всегда спокоен, всё под контролем. Возможно, люди, смотря на меня со стороны, нервничают в такие моменты, но я – точно нет. Тренера мой стиль игры устраивает.

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— Что думаете о бывшем главном тренере «Сочи» Владимире Федотове как о человеке и специалисте?

— Это хороший специалист! Благодарен ему за тёплый приём в России, в «Сочи». Он внёс большой вклад в то, чтобы я быстро понял систему его игры. Желаю ему удачи в новой команде.

— А как Федотов проявлял эмоции? У некоторых тренеров вещи по раздевалке летают, когда они злятся…

— Он никогда не позволял себе неуместных действий или фраз. Мог поругать, конечно, но всегда за дело. Не перегибал палку.

— При Федотове «Сочи» играл в три центральных защитника, а новый тренер Вадим Гаранин стал наигрывать схему с двумя. В какой системе вам самому удобнее играть?

— Большой разницы нет. Готов играть и в тройке, и в двойке. Но, если честно, мне очень нравилась схема с тремя центральными защитниками – я много был с мячом, со своей позиции всегда мог подстраховать партнёров по обороне.

— Предпочитаете быть центральным в тройке либо левее или правее?

— Люблю играть центрального защитника в тройке. Там могу показать свои лучшие качества, начиная атаки команды. При этом выйти левее или правее для меня тоже не проблема.

— Три лучших игрока чемпионата России, по версии Родригао.

— Во-первых, Нобоа. Знаю, что его и назвали лучшим игроком прошлого сезона. Кристиан приехал в Россию и адаптировался к стране, языку, погоде, футболу. Было очень сложно, но он смог. Уважаю его за это. Вторым назову Кассьерру. А третьим – себя! Как и Нобоа, я сумел адаптироваться к России и показать себя в первый же сезон.

Поставил в топ-3 только игроков «Сочи», потому что лучше всего знаком со своей командой. Но, конечно, и в других клубах есть отличные игроки – в «Зените», «Локомотиве», «Спартаке», «Краснодаре»… Выделю Клаудиньо, Малкома, Дугласа Сантоса. Бразильцев (улыбается). Особенно меня впечатлил Дуглас Сантос. Это номер один из игроков других команд. Очень дисциплинированный, спокойный, классный футболист.

— Кассьерра перешёл в «Зенит». Чем он так крут, что заинтересовал чемпионов России?

— Главное – он много забивает. Это самая важная характеристика. Но Кассьерра вообще очень сильный игрок: и физически, и тактически, и эмоционально. Матео был полезен и в игре без мяча, помогал команде защищаться. Он стабильно находился в хорошей форме, потому что каждый день тренировался на сто процентов. Посеял семена, а теперь собирает урожай.

Матео Кассьерра в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

— Появилась информация, что и вами интересуется «Зенит». Насколько она соответствует действительности?

— Со мной никто не контактировал. Я слышал разговоры на эту тему, но из петербургского клуба обращений не получал. Думаю, если кто-то чего-то хочет, то обратится ко мне напрямую. Есть ли переговоры между клубами? Я не понимаю по-русски, но уверен, что клуб сообщил бы мне об этом интересе. На данный момент мне ничего не сообщали.

— Где вы видите себя через два-три года?

— Среди лучших (улыбается). В карьере футболиста всё может неожиданно поменяться в любой момент. У команды бывают подъёмы и спады, но я всегда буду стремиться показывать максимум. Я бы назвал мечтой английскую Премьер-лигу. Это очень сильный и гламурный турнир, там много топ-команд.