Дринкуотер: за час до закрытия трансферного окна Сарри сказал, что на меня не рассчитывает

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Дэниел Дринкуотер рассказал, как за час до закрытия трансферного окна узнал от итальянского тренера Маурицио Сарри, что не входит в его планы.



«Оставался час до закрытия трансферного окна, и меня неожиданно позвали в офис. «Не думай, что ты есть в наших планах», — сказал мне Сарри через переводчика.



Я спросил: «Почему вы говорите мне об этом сейчас? За час до закрытия трансферного окна? Мне нужно время». Мне ответили: «Нет, нет, у нас есть варианты с клубами из других стран, которые можно рассмотреть...».



Моя реакция была следующая: «Нет, у меня есть маленький сын. Он мой приоритет». Поэтому я решил остаться в клубе до января (2019 года. — Прим. «Чемпионата».)



Мог ли я помочь себе двигаться вперёд? Именно поэтому я отправлялся в аренды. Выступал в аренде в «Астон Вилле» и «Бёрнли», что не сработало, и поехал в Турцию в 30 лет — никогда раньше не думал, что такое сделаю. Мне хотелось двигаться дальше, поэтому я оказался в аренде в Чемпионшипе. Я пытался делать все правильно, но что-то пошло не так», — рассказал Дринкуотер в интервью Sky Sports.



Игрок перешёл в состав «Челси» летом 2017 года, подписав контракт на пять лет. Через год главным тренером синих был назначен Маурицио Сарри. За время действия контракта полузащитник поиграл в аренде в «Бёрнли», «Астон Вилле», турецкой «Касымпаше» и «Рединге» из Чемпионшипа.



Дринкуотер стал чемпионом Англии вместе с «Лестером» в сезоне-2015/2016.

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