Маркао, который был интересен «Зениту», пройдёт медобследование в «Севилье»

Бразильский защитник турецкого «Галатасарая» Маркао скоро пройдёт медобследование в андалусийской «Севилье». Достигнуто соглашение по цене трансфера, которая составит € 12 млн с бонусами в размере € 3 млн, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес петербургский «Зенит».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркао в € 14 млн.
26-летний центральный защитник провёл перешёл в «Галатасарай» в январе 2019 года и провёл в составе турецкого клуба 140 матчей, в которых дважды забил. Вместе с командой Маркао становился чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка этой страны.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» занял 13-е место. «Севилья» в Примере стала четвёртой и сыграет в Лиге чемпионов.
- 8 июля 2022
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