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Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг, сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура запросила 18 месяцев лишения свободы условно.

Напомним, Блаттер и Платини обвинялись в мошенничестве. Суд рассматривал эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для Платини в 2011 году. Генеральная прокуратура считала, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.

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