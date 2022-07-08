Nike представил дерзкий ролик, приуроченный к женскому чемпионату Европы – 2022

Компания Nike выпустила рекламный ролик к женскому Евро-2022, который стартовал 6 июля в Англии.



В ролике прославляются футболистки, занимающие лидирующие позиции сегодня, а также возвышаются девушки, которые изменят спорт в будущем.



В рекламе, созданной агентством Wieden+Kennedy London, снялись девушки из футбола всех уровней, включая капитана сборной Англии Лию Уильямсон, француженку Мари-Антуанетт Катото, игрока «Барселоны» Алексию Путельяс, норвежку Аду Хегерберг, игроков «Челси» Магдалену Эрикссон и Пернилле Хардер, фристайлистку Рокки Хехакайя, а также девушек из низовых команд по всей Европе.



В ролике акцент сделан не на половой принадлежности игроков, а на их высоком уровне мастерства и уверенности. С лозунгом «Никогда не снижай планку. Не останавливайся на достигнутом» реклама призывает к расширению профессиональных возможностей, инвестиций, доступа и видимости женщин в футболе.