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Nike представил дерзкий ролик, приуроченный к женскому чемпионату Европы – 2022

Nike представил дерзкий ролик, приуроченный к женскому чемпионату Европы – 2022
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Компания Nike выпустила рекламный ролик к женскому Евро-2022, который стартовал 6 июля в Англии.

В ролике прославляются футболистки, занимающие лидирующие позиции сегодня, а также возвышаются девушки, которые изменят спорт в будущем.

В рекламе, созданной агентством Wieden+Kennedy London, снялись девушки из футбола всех уровней, включая капитана сборной Англии Лию Уильямсон, француженку Мари-Антуанетт Катото, игрока «Барселоны» Алексию Путельяс, норвежку Аду Хегерберг, игроков «Челси» Магдалену Эрикссон и Пернилле Хардер, фристайлистку Рокки Хехакайя, а также девушек из низовых команд по всей Европе.

В ролике акцент сделан не на половой принадлежности игроков, а на их высоком уровне мастерства и уверенности. С лозунгом «Никогда не снижай планку. Не останавливайся на достигнутом» реклама призывает к расширению профессиональных возможностей, инвестиций, доступа и видимости женщин в футболе.

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