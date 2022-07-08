Nike представил дерзкий ролик, приуроченный к женскому чемпионату Европы – 2022

Компания Nike выпустила рекламный ролик к женскому Евро-2022, который стартовал 6 июля в Англии.
В ролике прославляются футболистки, занимающие лидирующие позиции сегодня, а также возвышаются девушки, которые изменят спорт в будущем.
В рекламе, созданной агентством Wieden+Kennedy London, снялись девушки из футбола всех уровней, включая капитана сборной Англии Лию Уильямсон, француженку Мари-Антуанетт Катото, игрока «Барселоны» Алексию Путельяс, норвежку Аду Хегерберг, игроков «Челси» Магдалену Эрикссон и Пернилле Хардер, фристайлистку Рокки Хехакайя, а также девушек из низовых команд по всей Европе.
В ролике акцент сделан не на половой принадлежности игроков, а на их высоком уровне мастерства и уверенности. С лозунгом «Никогда не снижай планку. Не останавливайся на достигнутом» реклама призывает к расширению профессиональных возможностей, инвестиций, доступа и видимости женщин в футболе.
- 8 июля 2022
-
15:13
-
15:10
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
15:04
-
15:04
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:39
-
14:38
-
14:26
-
14:24
-
14:13
-
14:00
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:36
-
13:28
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:54
-
12:48
-
12:34
-
12:30
-
12:27
-
12:12
-
12:08