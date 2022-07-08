Дмитрий Комбаров высказался о работе главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о впечатлениях от работы главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга. Специалист признал, что сперва ему было непривычно.



«В первый день было волнительно, но игровой опыт у меня большой. Работал с большими тренерами, серьёзными профессионалами. Потом уже спокойно. Сейчас формируется команда. Надеюсь, создадим боевой коллектив, будем выращивать футболистов», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Сегодня, 8 июля, Комбаров принял участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. В их составе отличились Роман Широков и Александр Кержаков.