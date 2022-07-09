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Кержаков кувыркался с Аршавиным, Боярский поднимал кубок. Фото с матча легенд в Петербурге

Кержаков кувыркался с Аршавиным, Боярский поднимал кубок. Фото с матча легенд в Петербурге
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд
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Ветераны санкт-петербургского «Зенита» обыграли легенд московского «Спартака» в матче на стадионе «Петровский». Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 24-й минуте отличился экс-полузащитник сборной России Роман Широков. На 50-й минуте встречи мяч забил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков. Голевую передачу на свой счёт записал бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой 9 июля сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Лучшие кадры с матча легенд «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча ветеранов красно-белых и «Зенита». Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Отличное мероприятие: побегали, в футбол поиграли. Жалко, не забили только, моменты-то были. У «Зенита» ребята немного помоложе, особенно в атаке. Все футболисты в команде обороняются, очень сложно такой атаке противостоять. Кержаков, Аршавин быстро выбегали, а мы не справлялись. Группа атаки — определяющий фактор победы «Зенита». Нам добавить было нечем, некем. Футболисты давно не играли, не двигались», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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