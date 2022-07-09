Байден высказался об одинаковой оплате труда в женской и мужской сборных США по футболу

Президент США Джо Байден оценил слова футболистки сборной страны Меган Рапино. Ранее она высказалась о договоре об одинаковой оплате труда в женской и мужской сборных США по футболу.
«Помимо статуса чемпионки мира и медалистки Олимпиады, Меган является поборницей важнейшей американской правды о том, что каждый имеет право на достойное и уважительное обращение.
Она поспособствовала изменениям и помогла добиться, вероятно, важнейшей победы для любого члена нашей сборной или любой другой футбольной команды: равной оплаты труда для женщин», – приводит слова Байдена NBC Sports.
Напомним, 5 июля стартовал финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ среди женских команд. В первом туре сборная США встретилась с командой Гаити. Матч завершился победой американок со счётом 3:0.
«Спартак» провёл тренировку перед Суперкубком
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