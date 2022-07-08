Меган Рапино: деньги – способ общества показать нашу ценность

Футболистка сборной США Меган Рапино высказалась о договоре об одинаковой оплате труда в женской и мужской сборных США по футболу.



«После этого матча федерация футбола США заплатит нам больше. Мы очень гордимся тем, чего смогли достичь, и тем, что можем играть по новому контракту. Думаю, федерация футбола США считает так же, потому что теперь борьба окончена. Да, мы шутим о деньгах, но это способ общества показать, насколько мы ценны.



Мы пример для будущих поколений и спорта во всём мире. Наша сборная очень гордится этим достижением, потому что оно потребовало много работы и преданности делу. Это потрясающе», – приводит слова Рапино AS.

Напомним, 5 июля стартовал финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ среди женских команд. В первом туре сборная США встретилась с командой Гаити. Матч завершился победой американок со счётом 3:0.