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Меган Рапино: деньги – способ общества показать нашу ценность

Меган Рапино: деньги – способ общества показать нашу ценность
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Футболистка сборной США Меган Рапино высказалась о договоре об одинаковой оплате труда в женской и мужской сборных США по футболу.

«После этого матча федерация футбола США заплатит нам больше. Мы очень гордимся тем, чего смогли достичь, и тем, что можем играть по новому контракту. Думаю, федерация футбола США считает так же, потому что теперь борьба окончена. Да, мы шутим о деньгах, но это способ общества показать, насколько мы ценны.

Мы пример для будущих поколений и спорта во всём мире. Наша сборная очень гордится этим достижением, потому что оно потребовало много работы и преданности делу. Это потрясающе», – приводит слова Рапино AS.

Напомним, 5 июля стартовал финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ среди женских команд. В первом туре сборная США встретилась с командой Гаити. Матч завершился победой американок со счётом 3:0.

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