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Гулиев: легче влиться в коллектив «Химок», потому что многих знаю по «Спартаку»

Гулиев: легче влиться в коллектив «Химок», потому что многих знаю по «Спартаку»
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Полузащитник Аяз Гулиев поделился эмоциями после подписания контракта с «Химками».

«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне – это очень важный момент. Встретились, обсудили детали. Мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок». Всё прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся ещё с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл ещё за молодёжную сборную, поле и тогда, и сейчас очень качественное», – приводит слова Гулиева официальный сайт «Химок».

Напомним, контракт Аяза Гулиева с «Химками» подписан на два года – он будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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