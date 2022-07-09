Гулиев: легче влиться в коллектив «Химок», потому что многих знаю по «Спартаку»

Полузащитник Аяз Гулиев поделился эмоциями после подписания контракта с «Химками».
«Самое главное, что клуб был заинтересован во мне – это очень важный момент. Встретились, обсудили детали. Мне понравилось, как мы пообщались с руководителями «Химок». Всё прошло легко. Пришли к общему решению, и я без всяких задержек подписал контракт. Знаю многих ребят в команде: мы хорошо знакомы по игре за «Спартак», поэтому мне легче приходить в коллектив. С Резиуаном Мирзовым общаемся ещё с «Ростова». Это хорошо для адаптации. На «Арене Химки» играл ещё за молодёжную сборную, поле и тогда, и сейчас очень качественное», – приводит слова Гулиева официальный сайт «Химок».
Напомним, контракт Аяза Гулиева с «Химками» подписан на два года – он будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал».
- 9 июля 2022
-
01:48
-
01:36
-
01:15
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:51
-
00:24
-
00:22
-
00:09
-
00:04
- 8 июля 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:39
-
23:27
-
23:21
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
21:55
-
21:43
-
21:43
-
21:33
-
21:31
-
21:30