«Шахтёр» намерен подать иск в ФИФА на € 50 млн

«Шахтёр» намерен судиться с «ФИФА, сообщает журналист Игорь Циганик.
По данным источника, суть претензий из-за нового правила ФИФА, согласно которому легионер имеют право приостанавливать свои контракты с украинскими клубами. Это является большой проблемой для клуба, поскольку «Шахтёр» приобрел много игроков, которые теперь могут покинуть клуб.
«Шахтёр» хочет, чтобы ФИФА компенсировал клубу около € 50 млн. «Шахтёр» считает, что если ФИФА защищает футболистов, то должен также защищать и клубы. «Шахтёр» рассчитывает, что эта ситуация положительно завершится для клуба. Возможно, дело не будет доведено до суда, если стороны смогут достигнуть соглашения.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России и Украины до 2023 года.
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