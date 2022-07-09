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Алессио Романьоли не стал переходить в «Фулхэм»

Алессио Романьоли не стал переходить в «Фулхэм»
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Бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли не стал переходить в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, итальянец отклонил официальное предложение английского клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании игрока. Контракт Алессио Романьоли с «Миланом» истёк в конце этого сезона, поэтому «Барселона» претендует на его подписание в качестве свободного агента.

В каталонском клубе Алессио Романьоли расценивают как идеального партнёра для уругвайского защитника Рональда Араухо, который совсем недавно продлил контракт с сине-гранатовыми.

27-летний итальянский защитник является капитаном «Милана». В нынешнем сезоне он сыграл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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