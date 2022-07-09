Алессио Романьоли не стал переходить в «Фулхэм»

Бывший защитник «Милана» Алессио Романьоли не стал переходить в лондонский «Фулхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, итальянец отклонил официальное предложение английского клуба.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в подписании игрока. Контракт Алессио Романьоли с «Миланом» истёк в конце этого сезона, поэтому «Барселона» претендует на его подписание в качестве свободного агента.
В каталонском клубе Алессио Романьоли расценивают как идеального партнёра для уругвайского защитника Рональда Араухо, который совсем недавно продлил контракт с сине-гранатовыми.
27-летний итальянский защитник является капитаном «Милана». В нынешнем сезоне он сыграл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- 9 июля 2022
-
07:41
-
07:26
-
07:01
-
06:47
-
06:45
-
06:23
-
06:19
-
06:05
-
05:51
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:17
-
04:56
-
04:38
-
04:21
-
03:50
-
03:32
-
03:30
-
03:06
-
03:01
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
01:48
-
01:36
-
01:15
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:51
-
00:24
-
00:22
-
00:09
-
00:04