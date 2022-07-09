«Уберите Fan ID». Фанаты «Зенита» сделали яркий баннер против паспорта болельщика. Фото

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед началом матча за Суперкубок России со «Спартаком» сделали яркий баннер против введения системы паспорта болельщика (Fan ID).
На полотне изображена чаша стадиона, которая ограждена забором с колючей проволокой. Арену охраняют люди в военной форме с дубинками и собаками. Также на баннере нарисованы болельщики, которые пытаются пройти на стадион.
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова
Под полотном написано «Stop Fan ID», что можно перевести с английского языка как «Уберите Fan ID». Кроме того, во время начала встречи «Зенит» — «Спартак» болельщики сине-бело-голубых начали кричать «Fan ID – убийца футбола».
В данный момент идёт первый тайм матча. Счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».
- 9 июля 2022
-
19:56
-
19:40
-
19:35
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:02
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:17
-
17:59
-
17:54
-
17:44
-
17:44
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:15
-
17:11
-
16:53
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:40
-
15:29