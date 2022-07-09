«Уберите Fan ID». Фанаты «Зенита» сделали яркий баннер против паспорта болельщика. Фото

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед началом матча за Суперкубок России со «Спартаком» сделали яркий баннер против введения системы паспорта болельщика (Fan ID).



На полотне изображена чаша стадиона, которая ограждена забором с колючей проволокой. Арену охраняют люди в военной форме с дубинками и собаками. Также на баннере нарисованы болельщики, которые пытаются пройти на стадион.

Фото: Корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

Под полотном написано «Stop Fan ID», что можно перевести с английского языка как «Уберите Fan ID». Кроме того, во время начала встречи «Зенит» — «Спартак» болельщики сине-бело-голубых начали кричать «Fan ID – убийца футбола».



В данный момент идёт первый тайм матча. Счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».