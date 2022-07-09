Андрей Аршавин предположил, с каким счётом «Зенит» победит «Спартак» в Суперкубке

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин предположил, с каким счётом сине-бело-голубые победят московский «Спартак» в матче за Суперкубок России.
«Как сегодня закончится матч? Победа «Зенита» 3:1», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 9 июля. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Владимир Москалёв (Воронеж). Ему будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.
«Зенит» — чемпион Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.
- 9 июля 2022
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