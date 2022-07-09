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Арбитр Федотов: по голу Сергеева «Спартаку» вопросов нет, у Малкома офсайда не было

Арбитр Федотов: по голу Сергеева «Спартаку» вопросов нет, у Малкома офсайда не было
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Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал моменты, которые возникли по ходу первого тайма матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». По словам Федотова, оба мяча, которые «Зенит» забил в первом тайме, были легитимными.

«Нормальная работа Москалёва в первом тайме. По голу Сергеева вопросов нет, Кузяев в моменте играл в мяч, а не в Умярова. Офсайда у Малкома тоже не было.

Но один вопрос к нему всё-таки есть. Вспомнил бы эпизод с единоборством Чистякова и Соболева. Для меня это не фол, но Москалёв зафиксировал нарушение: он свистел верховую борьбу с применением локтей. Раз остановил матч – надо было давать жёлтую Чистякову. Либо давать принцип преимущества и зажевать момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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