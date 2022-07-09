«Зенит» — «Спартак»: Сергеев на 29-й минуте вывел сине-бело-голубых вперёд
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Сегодня, 9 июля, проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Встреча идёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 по московскому времени.
Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
Игру обслуживает бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» одержал победу в Кубке страны.
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