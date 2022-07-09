Португалия сравняла счёт в матче со Швейцарией на женском чемпионате Европы

В эти минуты в Ли (Англия) на стадионе «Ли Спортс Вилладж» проходит матч первого тура группы C чемпионата Европы среди женщин. Встречаются сборные Швейцарии и Португалии.
Уже в самом начале матча швейцарки забили два мяча. На второй минуте Кумба Соу открыла счёт, а на пятой минуте преимущество Швейцарии удвоила Раэль Кивик. Португалии удалось отыграться во втором тайме. На 58-й минуте Диана Гомеш сократила отставание в счёте. А на 65-й минуте Джессика Силва восстановила равновесие в счёте.
Стартовые составы команд:
Сборная Португалии: Перейра, Амадо, Марчао, Кошта, Гомеш, Нортон, Пинто, Долореш Силва, Боржес, Джессика Силва, Диана Силва.
Сборная Швейцарии: Тальманн, Мариц, Кивик, Каллигарис, Айгбогун, Ройтелер, Мэндли, Црногорчевич, Соу, Вельти, Бахманн.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с чешской рефери Яной Адамковой. Ей помогают ассистентки Луци Ратаёва (Чехия) и Мария Сукеникова (Словакия). В роли резервного рефери выступает Ивана Мартинчич (Хорватия).
- 9 июля 2022
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