Футболистки сборной Швейцарии забили два мяча за пять минут в матче с Португалией на ЧЕ

В эти минуты в Ли (Англия) на стадионе «Ли Спортс Вилладж» проходит матч первого тура группы C чемпионата Европы среди женщин. Встречаются сборные Швейцарии и Португалии.



Уже в самом начале матча швейцарки забили два мяча. На второй минуте Кумба Соу открыла счёт, а на пятой минуте преимущество Швейцарии удвоила Раэль Кивик.



Стартовые составы команд:

Сборная Португалии: Перейра, Амадо, Марчао, Кошта, Гомеш, Нортон, Пинто, Долорес Силва, Боржес, Джессика Силва, Диана Силва.



Сборная Швейцарии: Тальманн, Мариц, Кивик, Каллигарис, Айгбогун, Ройтелер, Мэндли, Црногорчевич, Соу, Вельти, Бахманн.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с чешской рефери Яной Адамковой. Ей помогают ассистентки Луци Ратаёва (Чехия) и Мария Сукеникова (Словакия). В роли резервного рефери выступает Ивана Мартинчич (Хорватия).