Тренер сборной Швейцарии отреагировал на решение звёздной Алиши Леманн не ехать на Евро

Главный тренер женской сборной Швейцарии по футболу Нильс Нильсен отреагировал на решение звезды команды Алиши Леманн пропустить чемпионат Европы – 2022.
Футболистка, покорившая соцсети, заявила, что это её личное решение и что она не чувствует себя морально готовой к европейскому турниру.
«Мы желаем Алише всего наилучшего. Если время подойдёт, то дверь в сборную будет открыта для неё. Приоритетом для нас сейчас является работа с игроками, которые на сто процентов мотивированны и готовы к чемпионату Европы», — приводит Aftonbladet слова Нильсена.
В прошедшем сезоне 23-летняя футболистка, выступающая за «Астон Виллу», стала лучшим игроком сезона по версии болельщиков своего клуба. За сборную Алиша провела 33 матча, в которых забила шесть голов.
- 10 июля 2022
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