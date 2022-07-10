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Тренер сборной Швейцарии отреагировал на решение звёздной Алиши Леманн не ехать на Евро

Тренер сборной Швейцарии отреагировал на решение звёздной Алиши Леманн не ехать на Евро
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Главный тренер женской сборной Швейцарии по футболу Нильс Нильсен отреагировал на решение звезды команды Алиши Леманн пропустить чемпионат Европы – 2022.

Футболистка, покорившая соцсети, заявила, что это её личное решение и что она не чувствует себя морально готовой к европейскому турниру.

«Мы желаем Алише всего наилучшего. Если время подойдёт, то дверь в сборную будет открыта для неё. Приоритетом для нас сейчас является работа с игроками, которые на сто процентов мотивированны и готовы к чемпионату Европы», — приводит Aftonbladet слова Нильсена.

В прошедшем сезоне 23-летняя футболистка, выступающая за «Астон Виллу», стала лучшим игроком сезона по версии болельщиков своего клуба. За сборную Алиша провела 33 матча, в которых забила шесть голов.

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