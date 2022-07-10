Канчельскис — о Суперкубке: «Спартак» — безобразие. Абаскалю нужно уйти в детский сад

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о результате матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).

«Посмотрел футбол — порадовался за «Спартак». Это мои спонсоры! Люблю эту команду, поэтому я за них очень «рад». Я, конечно, утрирую. Безобразие! Играли в футбол без ворот. Да и вообще – из детского сада тренера взяли. Глухонемые или слепые? Что же вы творите? Наверное, там одна Зарема в порядке. Знает, кого приглашать, а кого — нет. Беда, беда, беда! Чтобы так команду убивать…



Мне жалко болельщиков «Спартака». Сами верите, что будет лучше? Абаскалю нужно уйти в детский сад. Издеваются над «Спартаком». Вы не имеете права получать четыре мяча. Вы — «Спартак»! У вас задача бороться за первое место. Зато потом вы начинаете критиковать. Дальше ругайтесь! В таком случае будете занимать пятые, шестые, девятые места. Флаг вам в руки», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.