«Куда же тренер «Фламенго» поставит этого монстра?» Вендел поделился «сториз» фаната

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел поделился «сториз» бразильского болельщика у себя в «Инстаграме»*, намекнув на уход из российского клуба во «Фламенго».
«Интересно, куда тренер «Фламенго» Доривал Жуниор поставит этого монстра?» — подписана «сториз» фаната.
Ранее стало известно, что бразильский «Фламенго» хочет подписать Вендела. При этом агент футболиста заявил, что хавбек не будет приостанавливать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. О намерении подписать Вендела сообщил вице-президент «Фламенго» Марко Браз. Также функционер отметил, что никуда не торопится с переходом хавбека, поскольку до закрытия трансферного окна ещё есть время.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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