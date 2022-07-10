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Солист «Би-2» — о выступлении в шарфе «Спартака»: кроме нервов, ничего не заработал

Солист «Би-2» — о выступлении в шарфе «Спартака»: кроме нервов, ничего не заработал
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Солист группы «Би-2» Лёва Бортник высказался о выступлении после матча за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак» (4:0). Напомним, музыкант вышел на сцену в шарфе московского клуба, после чего был освистан болельщиками санкт-петербургской команды.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал Бортник на своей странице в социальных сетях.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

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