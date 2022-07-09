«Зенит» сорвал концерт после разгрома «Спартака». Всё из-за провокации «Би-2»

РФС сделал из матча за Суперкубок неплохое шоу: за день до игры прошла встреча легенд, которая получилась действительно бодрой и полной ностальгии. А уже непосредственно на самом матче за трофей было организовано много активностей для болельщиков. И сразу несколько концертов! Певица МакSим исполнила перед началом матча традиционную для фанатов «Спартака» песню «Знаешь ли ты», а уже после игры на сцене появились группа «Би-2» и Александр Розенбаум.

И всё было бы здорово, если бы оба выступления было слышно.

Фанаты «Зенита» явно не оценили, что на их стадионе выступают исключительно «спартаковские» артисты, поэтому оба раза свистели и скандировали так, что слова песен еле-еле можно было разобрать. Но если МакSим ещё как-то пощадили, то «Би-2» начинали свою «Молитву» под аккомпанемент свиста и посылов куда подальше.

Солист группы Егор Бортник (или же попросту Лёва Би-2) не постеснялся и вышел на поле стадиона, примерно на 2/3 заполненного фанатами «Зенита», в шарфике «Спартака», чем только ещё больше разозлил поклонников питерского клуба. Вместо «Би-2» должен был быть Шнур, но его, как говорят, лично запретил губернатор Беглов, поэтому оба концерта получились как бы для фанатов «Спартака».

Лёва Би-2 вышел на поле стадиона в шарфике «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» какое-то время постоял за сценой, а потом отправился в сторону фанатской трибуны. И пока Лёва Би-2 затягивал очередную строчку «Ля-ля, тополя», команда в полном составе танцевала под гул фанатов. У них там образовалась своя тусовка: бразильцы исполняли фирменные танцы, россияне отрывались по-своему, а болельщики им обеспечивали звуковую поддержку. Концерт группы все вместе они фактически сорвали. Выглядело всё это довольно интересно: в центре поля отдаётся музыке именитая группа, с правой стороны в своём ритме танцуют игроки (легендарный бразильский фанат с ЧМ-2018 прилетел на матч и отдал бразильцам «Зенита» флаг родины), а на верхнем ярусе трибун песни-то и слышно особо не было.

Но Лёва Би-2 после матча сказал, что ему было всё равно. «Взял спартаковский шарф, потому что я болею за «Спартак». Я много раз шёл наперекор многим вещам».

Зато при выступлении Александра Розенбаума трибуны свистеть перестали.