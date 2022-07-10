«Спартак» не готов к такому соперничеству, они классом ниже». Канищев — о Суперкубке

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о результате матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (4:0).
«Результат не удивил. Просто думалось так, что будет более напряжённая борьба, но «Спартак» пока явно не готов к такому соперничеству. Они откровенно классом ниже.
Пока в игре «Спартака» особо ничего не просматривается. Первые минут 20 не пропустили, был заряд на борьбу, сопротивление с желанием играть в атаку. Ещё рано. Было бы удивительно, если бы появились какие-то новые акценты за столь короткий период времени», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.
- 10 июля 2022
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