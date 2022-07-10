Защитник «Краснодара» Евгений Чернов вернулся в «Ростов»
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Защитник «Краснодара» Евгений Чернов проведёт сезон-2022/2023 в аренде в «Ростове». Об этом сообщается на официальном сайте жёлто-синих.
Напомним, Чернов выступает за «Краснодар» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ростова» за € 3 млн. Контракт 29-летнего россиянина с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Евгения Чернова составляет € 1 млн.
В минувшем сезоне российский защитник сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых сделал одну результативную передачу.
По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» расположился на девятой строчке. Чемпионом России стал «Зенит».
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