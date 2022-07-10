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Сборные Бельгии и Исландии сыграли вничью в матче женского ЧЕ-2022

Сборные Бельгии и Исландии сыграли вничью в матче женского ЧЕ-2022
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Сегодня, 10 июля, в матче первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года встретились сборные Бельгии и Исландии. Команды сыграли на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Матч завершился вничью — 1:1.

Счёт мог быть открыт в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек, к «точке» подошла нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар. На 50-й минуте Торвальдсдоттир всё-таки забила в ворота сборной Бельгии.

На 67-й минуте судья поставила второй 11-метровый в матче. Результативный удар с пенальти нанесла полузащитница сборной Бельгии Жюстин Ванхавермат.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Её ассистентками выступали шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.

ЧЕ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
10 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Бельгия (ж)
Окончен
1 : 1
Исландия (ж)
0:1 Торвальдсдоттир – 50'   1:1 Ванхавермат – 67' (пен)
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