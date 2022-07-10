Сборные Бельгии и Исландии сыграли вничью в матче женского ЧЕ-2022

Сегодня, 10 июля, в матче первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года встретились сборные Бельгии и Исландии. Команды сыграли на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Матч завершился вничью — 1:1.



Счёт мог быть открыт в первом тайме. На 32-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота бельгиек, к «точке» подошла нападающая сборной Исландии Берглинд Бьёрг Торвальдсдоттир, но её удар отразила вратарь Ники Эврар. На 50-й минуте Торвальдсдоттир всё-таки забила в ворота сборной Бельгии.

На 67-й минуте судья поставила второй 11-метровый в матче. Результативный удар с пенальти нанесла полузащитница сборной Бельгии Жюстин Ванхавермат.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Её ассистентками выступали шведка Альмира Спахич и нидерландка Франка Овертом. Резервный судья – Ивана Пройковска из Северной Македонии.