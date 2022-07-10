«Монца» всерьёз нацелена на подписание Луиса Суареса
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Новичок Серии А «Монца» хочет заполучить уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает издание Sportitalia.
Отмечается, что генеральный директор Адриано Галлиани лично связался с Суаресом, чтобы обговорить с ним возможный переход в «Монцу».
«Суарес? Не отказываюсь и не подтверждаю. Для меня «Монца» в Серии А — это сбывшаяся мечта. До сих пор ни один игрок не отказал «Монце», — приводит слова Галлиани Sportitalia.
Напомним, на данный момент Суарес является свободным агентом. В минувшем сезоне он выступал за мадридский «Атлетико» и провёл 45 матчей во всех турнирах. За это время он забил 16 мячей и сделал две голевые передачи.
Текущая рыночная стоимость 35-летнего нападающего, согласно данным портала Transfermarkt, составляет € 8 млн.
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