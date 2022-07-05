Три сборные свободных агентов. Игроки почти на полмиллиарда евро

1 июля открылось трансферное окно в Европе. На рынок вышли десятки свободных агентов. Среди них такие звёзды, как Поль Погба, Луис Суарес, Пауло Дибала и Марсело. «Чемпионат» собрал три сборные из игроков без контрактов и подготовил профайл к каждому футболисту.
Сборная №1
Главный тренер: Зинедин Зидан, 50 лет
Последний клуб: «Реал» (2019-2021).
Последние трофеи: чемпионство и Суперкубок Испании.
Претенденты: «ПСЖ».
После 11 трофеев с «Реалом» Зидан ищет новое место работы. Вариант с «ПСЖ» на данный момент, похоже, единственный.
Зинедин Зидан
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Вратарь: Томас Стракоша, 27 лет
Рыночная стоимость: € 7 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 31 матч (11 – на ноль), 36 пропущенных голов.
Последний клуб: «Лацио» (2012-2022).
Последние трофеи: обладатель Кубка Италии (2) и Суперкубка Италии (2).
Претенденты: «Челси».
Стракоша был основным вратарём «Лацио» последние годы. Теперь он может перейти в «Челси» в случае ухода Кепы Аррисабалаги.
Томас Стракоша
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
Правый защитник: Дани Алвес, 39 лет
Рыночная стоимость: € 1 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 17 матчей, один гол, четыре ассиста.
Последний клуб: «Барселона» (2021-2022).
Последние трофеи: чемпион штата Сан-Паулу.
Претенденты: «Вальядолид».
У Алвеса 40 клубных трофеев, и он не собирается останавливаться. Последние полгода бразилец был игроком старта в «Барселоне». Есть вероятность, что Дани подпишет контракт с «Вальядолидом», в котором президентствует его соотечественник Роналдо.
Центральный защитник: Джон Энтони Брукс, 29 лет
Рыночная стоимость: € 7 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 36 матчей, один гол, один ассист.
Последний клуб: «Вольфсбург» (2017-2022).
Последние трофеи: победитель Лиги наций КОНКАКАФ.
Претенденты: «Хоффенхайм».
Защитник сборной США является ценным активом на трансферном рынке. Брукс сыграл под 150 матчей за «Герту» и «Вольфсбург». По информации Kicker, Джон может усилить «Хоффенхайм», у которого была пятая худшая оборона в Бундеслиге.
Джон Энтони Брукс
Фото: Martin Rose/Getty Images
Центральный защитник: Шансель Мбемба, 27 лет
Рыночная стоимость: € 17 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 47 матчей, два гола.
Последний клуб: «Порту» (2018-2022).
Последние трофеи: чемпион Португалии (2), обладатель Кубка Португалии.
Претенденты: –
Непонятно, где окажется Мбемба. «Порту» не продлил контракт с игроком из-за сомнений в его возрасте. Согласно официальным данным, футболисту сборной ДР Конго 27 лет (родился 8 августа 1994 года). Однако существуют ещё три версии – 1988, 1990 и 1991 годы. То есть защитнику может быть не 27, а 33 года.
Шансель Мбемба
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Левый защитник: Марсело, 34 года
Рыночная стоимость: € 3 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей, два ассиста.
Последний клуб: «Реал» (2007-2022).
Последние трофеи: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов.
Претенденты: «Милан», «Вальядолид».
В последние сезоны игровое время Марсело резко сократилось. Теперь легенда «Реала» может перейти в «Милан», где ему предлагают зарплату € 3 млн в год.
Марсело
Фото: Denis Doyle/Getty Images
Правый полузащитник: Джесси Лингард, 29 лет
Рыночная стоимость: € 18 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 22 матча, два гола, один ассист.
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2011-2022).
Последние трофеи: победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, Суперкубка Англии.
Претенденты: «Вест Хэм».
«Манчестер Юнайтед» мог заработать на Лингарде зимой. Но «красные дьяволы» сработали в своём стиле – продержали игрока полгода и отпустили бесплатно.
Центральный полузащитник: Поль Погба, 29 лет
Рыночная стоимость: € 48 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 27 матчей, один гол, девять ассистов.
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2016-2022).
Последние трофеи: победитель Лиги Европы.
Претенденты: «Ювентус».
Шесть лет назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за Погба € 105 млн, а сейчас отпустил бесплатно. Француз уже во второй раз перейдёт в «Ювентус» в статусе свободного агента.
Поль Погба
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Центральный полузащитник: Флориан Гриллич, 26 лет
Рыночная стоимость: € 16 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей.
Последний клуб: «Хоффенхайм» (2017-2022).
Последние трофеи: –
Претенденты: «Интер», «Рома».
Ключевой игрок «Хоффенхайма» может уехать в Италию. Посредники предложили услуги полузащитника «Интеру» и «Роме».
Флориан Гриллич
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
Левый полузащитник: Кристиан Эриксен, 30 лет
Рыночная стоимость: € 20 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 11 матчей, один гол, четыре ассиста.
Последний клуб: «Брентфорд» (2022).
Последние трофеи: чемпион Италии.
Претенденты: «Манчестер Юнайтед».
Вернувшись после болезни в футбол, Эриксен не только сыграл за «Брентфорд», но и провёл шесть матчей за сборную, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. Если «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника, то его зарплата составит порядка € 8,3 млн в год.
Кристиан Эриксен
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Нападающий: Луис Суарес, 35 лет
Рыночная стоимость: € 8 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 45 матчей, 13 голов, три ассиста.
Последний клуб: «Атлетико» (2020-2022).
Последние трофеи: чемпион Испании.
Претенденты: «Ривер Плейт», «Лос-Анджелес Гэлакси».
На закате карьеры Суарес поедет в Америку, правда, пока непонятно в какую – Северную или Южную. По данным журналиста Кристиана Мартина, уругваец уже поставил подпись под контрактом с «Ривер Плейт».
Луис Суарес
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
Нападающий: Пауло Дибала, 28 лет
Рыночная стоимость: € 35 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 39 матчей, 15 голов, шесть ассистов.
Последний клуб: «Ювентус» (2020-2022).
Последние трофеи: пятикратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии (3), обладатель Суперкубка Италии (3).
Претенденты: «Рома», «Интер», «Реал».
Последние сезоны Дибалы в Европе были не такие яркие, как первые. Не исключено, что форвард уедет из Италии. Он хочет познакомиться с другими лигами, в том числе с АПЛ.
Сборная свободных агентов №1
Фото: «Чемпионат»
Сборная №2
Главный тренер: Йоахим Лёв, 62 года
Последний клуб: сборная Германии (2006-2021).
Последние трофеи: победитель ЧМ, серебряный и бронзовый призёр ЧМ и Евро.
Претенденты: –
Лёв скоро возглавит клуб, и это точно не будет «ПСЖ». У тренера есть конкретные предложения, о которых пока неизвестно публике.
Вратарь: Давид Оспина, 33 года
Рыночная стоимость: € 5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 33 матча (13 – «на ноль»), 28 пропущенных голов.
Последний клуб: «Наполи» (2019-2022).
Последние трофеи: обладатель Кубка Италии.
Претенденты: «Атлетико», «Реал».
Оспина занял четвёртое место по сухим матчам в Серии А в прошлом сезоне. Похоже, вратарь может перейти в «Реал», чтобы заменить Андрея Лунина.
Давид Оспина
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Правый защитник: Серж Орье, 29 лет
Рыночная стоимость: € 10 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 24 матча, два ассиста.
Последний клуб: «Вильярреал» (2021-2022).
Последние трофеи: чемпион Франции (2), обладатель Кубка Франции (3), обладатель Кубка французской лиги (3), обладатель Суперкубка Франции (3).
Претенденты: «Монпелье».
Орье играл в Испании с переменным успехом. Скорее всего, защитник вернётся во Францию, где выступал до 2017 года.
Серж Орье
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
Центральный защитник: Алессио Романьоли, 27 лет
Рыночная стоимость: € 17 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 26 матчей, один гол, один ассист.
Последний клуб: «Милан» (2015-2022).
Последние трофеи: чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии.
Претенденты: «Лацио».
Экс-капитан «Милана» подпишет пятилетний контракт с «Лацио». По информации инсайдера Николо Скиры, Романьоли будет зарабатывать € 3,2 млн в год плюс бонусы. Переговоры в финальной стадии.
Алессио Романьоли
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
Центральный защитник: Луис Фелипе, 25 лет
Рыночная стоимость: € 16 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 40 матчей, один ассист.
Последний клуб: «Лацио» (2016-2022).
Последние трофеи: обладатель Кубка и Суперкубка Италии.
Претенденты: «Бетис».
Фелипе может переехать в Испанию. «Бетис» интересовался защитником весной. Сообщалось, что испанский клуб предложит Фелипе контракт на четыре года.
Луис Фелипе
Фото: Paolo Bruno/Getty Images
Левый защитник: Гислейн Конан, 26 лет
Рыночная стоимость: € 7 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 28 матчей, один гол, три ассиста.
Последний клуб: «Реймс» (2018-2022).
Последние трофеи: –
Претенденты: –
О будущем Конана пока никаких новостей. Однако без клуба защитник точно не останется – у него за плечами два полных сезона с «Реймсом» в Лиге 1.
Гислейн Конан
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
Центральный полузащитник: Шека, 27 лет
Рыночная стоимость: € 9 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 31 матч, четыре гола, один ассист.
Последний клуб: «Лилль» (2017-2022).
Последние трофеи: чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.
Претенденты: ЦСКА.
Зимой Шека мог перейти в ЦСКА. Агент уверял, что на его клиента рассчитывают в «Лилле», но контракт не продлили. Активизируются армейцы?
Центральный полузащитник: Аксель Витсель, 33 года
Рыночная стоимость: € 4 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 41 матч, два гола.
Последний клуб: «Боруссия» Д (2018-2022).
Последние трофеи: обладатель Кубка и Суперкубка Германии.
Претенденты: «Атлетико».
Экс-игрок «Зенита» перейдёт в «Атлетико». Там ему предложили контракт по схеме «1+1» и зарплату выше, чем в «Марселе», который тоже хотел игрока и давал соглашение на два года. Испания станет шестой страной в карьере Витселя.
Аксель Витсель
Фото: Lars Baron/Getty Images
Центральный полузащитник: Сеск Фабрегас, 35 лет
Рыночная стоимость: € 2,5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: шесть матчей, один ассист.
Последний клуб: «Монако» (2019-2022).
Последние трофеи: —
Претенденты: —
Фабрегасу уже предложили тренерскую должность, но он хочет продолжить игровую карьеру. В «Монако» полузащитник ничего не выиграл, но хочет уйти на пенсию на высокой ноте. Минувший сезон испанец пропустил из-за травм подколенного сухожилия и лодыжки.
Сеск Фабрегас
Фото: Alex Pantling/Getty Images
Нападающий: Ди Мария, 34 года
Рыночная стоимость: € 12 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 31 матч, пять голов, девять ассистов.
Последний клуб: «ПСЖ» (2015-2022).
Последние трофеи: чемпион Франции (5), обладатель Кубка Франции (5), обладатель Кубка французской лиги (4), обладатель Суперкубка Франции (5).
Претенденты: «Ювентус».
Аргентинец подписал однолетний контракт с «Ювентусом». Ди Марии осталось лишь пройти медосмотр.
Ди Мария
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Нападающий: Андреа Белотти, 28 лет
Рыночная стоимость: € 20 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча, восемь голов, один ассист.
Последний клуб: «Торино» (2015-2022).
Последние трофеи: чемпион Европы.
Претенденты: «Монако», «Фиорентина».
Форвард близок к переходу в команду Головина. Прошлый сезон у Белотти получился неполноценным из-за травмы бицепса бедра. Повреждение стоило ему пропуска 14 матчей.
Андреа Белотти
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
Нападающий: Усман Дембеле, 25 лет
Рыночная стоимость: € 30 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 32 матча, два гола, 13 ассистов.
Последний клуб: «Барселона» (2017-2022).
Последние трофеи: чемпион Испании (2), обладатель Кубка Испании (2), и Суперкубка, чемпион мира.
Претенденты: «Барселона».
Похоже, игрок, за которого «Барселона» заплатила в своё время € 140 млн, останется в клубе. Француз близок к подписанию контракта на два года с 40-процентным уменьшением зарплаты. Переход Усмана в «ПСЖ» сорвался из-за того, что Мбаппе остался на месте.
Сборная свободных агентов №2
Фото: «Чемпионат»
Сборная №3
Главный тренер: Рафаэль Бенитес, 62 года
Последний клуб: «Эвертон» (2021-2022).
Последние трофеи: –
Претенденты: –
Бенитес уже не тот. За последние восемь лет испанец не выиграл ничего значимого. Зимой специалист был отправлен в отставку из «Эвертона» после девяти поражений в 13 играх. Пока Рафаэля никуда больше не зовут, несмотря на былые достижения.
Рафаэль Бенитес
Фото: Stephen Pond/Getty Images
Вратарь: Лорис Кариус, 29 лет
Рыночная стоимость: € 1,5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 0 матчей.
Последний клуб: «Майнц» (2020-2021).
Последние трофеи: –
Претенденты: –
После памятного финала Лиги чемпионов карьера Кариуса пошла вниз. В этом сезоне он числился в «Ливерпуле», но ни разу не появился даже в заявке, будучи только пятым вратарём в команде. Последний раз Лорис играл в сезоне-2020/2021: провёл пять матчей за «Унион».
Лорис Кариус
Фото: Lewis Storey/Getty Images
Правый защитник: Джибриль Сидибе, 29 лет
Рыночная стоимость: € 8 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 26 матчей.
Последний клуб: «Монако» (2016-2022).
Последние трофеи: чемпион мира.
Претенденты: –
Сидибе не был игроком старта. Его хвалил Нико Ковач, а Филиппу Клеману он оказался не нужен.
Джибриль Сидибе
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
Центральный защитник: Джейсон Денайер, 27 лет
Рыночная стоимость: € 14 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 21 матч, три гола, один ассист.
Последний клуб: «Лион» (2018-2022).
Последние трофеи: чемпион Турции.
Претенденты: «Ренн».
Денайер может заменить в «Ренне» Наифа Агера, который перешёл в «Вест Хэм». Бельгиец уже выступал в Англии — за «Ман Сити» и «Сандерленд».
Джейсон Денайер
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Центральный защитник: Ярослав Ракицкий, 32 года
Рыночная стоимость: € 6 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча, два гола, шесть ассистов.
Последний клуб: «Зенит» (2019-2022).
Последние трофеи: чемпион России (4), обладатель Кубка России и Суперкубка России (2).
Претенденты: –
После февральских событий Ракицкий находится без клуба. 2 марта он разорвал контракт с «Зенитом».
Левый защитник: Виталь Н'Cимба, 28 лет
Рыночная стоимость: € 2,5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 35 матчей, один гол, четыре ассиста.
Последний клуб: «Клермон» (2018–2022).
Последние трофеи: –
Претенденты: –
Н'Симба был ключевым игроком «Клермона» в минувшем сезоне, но, похоже, созрел для ухода на повышение.
Виталь Н'Симба
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
Центральный полузащитник: Жан Сери, 30 лет
Рыночная стоимость: € 5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 34 матча, один гол, шесть ассистов.
Последний клуб: «Фулхэм» (2018-2022).
Последние трофеи: победитель Чемпионшипа.
Претенденты: –
Сери провёл больше половины матчей в Чемпионшипе с первых минут. Последние годы Жан играл в арендах: был в «Галатасарае» и «Бордо».
Жан Сери
Фото: Nathan Stirk/Getty Images
Центральный полузащитник: Магомед Оздоев, 29 лет
Рыночная стоимость: € 2,5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 16 матчей, два гола, один ассист.
Последний клуб: «Зенит» (2018-2022).
Последние трофеи: чемпион России (4), обладатель Суперкубка России (2) и Кубка России.
Претенденты: есть предложения из России и арабских клубов.
Оздоев пропустил несколько месяцев в сезоне-2021/2022 из-за растяжения боковой связки колена. Сейчас полузащитник взял паузу для размышления. Магомед хочет получить новый вызов.
Магомед Оздоев
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Центральный полузащитник: Матиас Весино, 30 лет
Рыночная стоимость: € 3,5 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча, один гол.
Последний клуб: «Интер» (2017-2022).
Последние трофеи: чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Италии.
Претенденты: «Лацио».
Полузащитник может перейти в «Лацио». Ему предлагают трёхлетний контракт с зарплатой € 1,8 млн в год.
Матиас Весино
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
Нападающий: Аднан Янузай, 27 лет
Рыночная стоимость: € 12 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 44 матча, пять голов, три ассиста.
Последний клуб: «Реал Сосьедад» (2017-2022).
Последние трофеи: обладатель Кубка Испании.
Претенденты: –
Когда-то бельгиец считался чуть ли не самым талантливым игроком своего поколения, а теперь не может найти команду. Зимой сообщалось, что Янузай интересен «Барселоне».
Нападающий: Эдинсон Кавани, 35 лет
Рыночная стоимость: € 4 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 20 матчей, два гола, один ассист.
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2020-2022).
Последние трофеи: –
Претенденты: «Толука».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кавани интересен мексиканской «Толуке». Этот же клуб хочет взять Люка де Йонга.
Эдинсон Кавани
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Нападающий: Дивок Ориги, 27 лет
Рыночная стоимость: € 12 млн.
Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей, шесть голов, четыре ассиста.
Последний клуб: «Ливерпуль» (2014-2022).
Последние трофеи: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Кубка футбольной лиги и Клубного чемпионата мира.
Претенденты: «Милан».
Форвард будет играть в «Милане», где ему дали контракт на четыре года с зарплатой € 3,5 млн в год.
Сборная свободных агентов №3
Фото: «Чемпионат»
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