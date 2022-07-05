Среди них целая толпа звёзд и два бывших легионера «Зенита».

Три сборные свободных агентов. Игроки почти на полмиллиарда евро

1 июля открылось трансферное окно в Европе. На рынок вышли десятки свободных агентов. Среди них такие звёзды, как Поль Погба, Луис Суарес, Пауло Дибала и Марсело. «Чемпионат» собрал три сборные из игроков без контрактов и подготовил профайл к каждому футболисту.

Сборная №1

Главный тренер: Зинедин Зидан, 50 лет

Последний клуб: «Реал» (2019-2021).

Последние трофеи: чемпионство и Суперкубок Испании.

Претенденты: «ПСЖ».

После 11 трофеев с «Реалом» Зидан ищет новое место работы. Вариант с «ПСЖ» на данный момент, похоже, единственный.

Зинедин Зидан Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Вратарь: Томас Стракоша, 27 лет

Рыночная стоимость: € 7 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 31 матч (11 – на ноль), 36 пропущенных голов.

Последний клуб: «Лацио» (2012-2022).

Последние трофеи: обладатель Кубка Италии (2) и Суперкубка Италии (2).

Претенденты: «Челси».

Стракоша был основным вратарём «Лацио» последние годы. Теперь он может перейти в «Челси» в случае ухода Кепы Аррисабалаги.

Томас Стракоша Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Правый защитник: Дани Алвес, 39 лет

Рыночная стоимость: € 1 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 17 матчей, один гол, четыре ассиста.

Последний клуб: «Барселона» (2021-2022).

Последние трофеи: чемпион штата Сан-Паулу.

Претенденты: «Вальядолид».

У Алвеса 40 клубных трофеев, и он не собирается останавливаться. Последние полгода бразилец был игроком старта в «Барселоне». Есть вероятность, что Дани подпишет контракт с «Вальядолидом», в котором президентствует его соотечественник Роналдо.

Центральный защитник: Джон Энтони Брукс, 29 лет

Рыночная стоимость: € 7 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 36 матчей, один гол, один ассист.

Последний клуб: «Вольфсбург» (2017-2022).

Последние трофеи: победитель Лиги наций КОНКАКАФ.

Претенденты: «Хоффенхайм».

Защитник сборной США является ценным активом на трансферном рынке. Брукс сыграл под 150 матчей за «Герту» и «Вольфсбург». По информации Kicker, Джон может усилить «Хоффенхайм», у которого была пятая худшая оборона в Бундеслиге.

Джон Энтони Брукс Фото: Martin Rose/Getty Images

Центральный защитник: Шансель Мбемба, 27 лет

Рыночная стоимость: € 17 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 47 матчей, два гола.

Последний клуб: «Порту» (2018-2022).

Последние трофеи: чемпион Португалии (2), обладатель Кубка Португалии.

Претенденты: –

Непонятно, где окажется Мбемба. «Порту» не продлил контракт с игроком из-за сомнений в его возрасте. Согласно официальным данным, футболисту сборной ДР Конго 27 лет (родился 8 августа 1994 года). Однако существуют ещё три версии – 1988, 1990 и 1991 годы. То есть защитнику может быть не 27, а 33 года.

Шансель Мбемба Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Левый защитник: Марсело, 34 года

Рыночная стоимость: € 3 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей, два ассиста.

Последний клуб: «Реал» (2007-2022).

Последние трофеи: чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов.

Претенденты: «Милан», «Вальядолид».

В последние сезоны игровое время Марсело резко сократилось. Теперь легенда «Реала» может перейти в «Милан», где ему предлагают зарплату € 3 млн в год.

Марсело Фото: Denis Doyle/Getty Images

Правый полузащитник: Джесси Лингард, 29 лет

Рыночная стоимость: € 18 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 22 матча, два гола, один ассист.

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2011-2022).

Последние трофеи: победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, Суперкубка Англии.

Претенденты: «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» мог заработать на Лингарде зимой. Но «красные дьяволы» сработали в своём стиле – продержали игрока полгода и отпустили бесплатно.

Центральный полузащитник: Поль Погба, 29 лет

Рыночная стоимость: € 48 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 27 матчей, один гол, девять ассистов.

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2016-2022).

Последние трофеи: победитель Лиги Европы.

Претенденты: «Ювентус».

Шесть лет назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за Погба € 105 млн, а сейчас отпустил бесплатно. Француз уже во второй раз перейдёт в «Ювентус» в статусе свободного агента.

Поль Погба Фото: Naomi Baker/Getty Images

Центральный полузащитник: Флориан Гриллич, 26 лет

Рыночная стоимость: € 16 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей.

Последний клуб: «Хоффенхайм» (2017-2022).

Последние трофеи: –

Претенденты: «Интер», «Рома».

Ключевой игрок «Хоффенхайма» может уехать в Италию. Посредники предложили услуги полузащитника «Интеру» и «Роме».

Флориан Гриллич Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Левый полузащитник: Кристиан Эриксен, 30 лет

Рыночная стоимость: € 20 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 11 матчей, один гол, четыре ассиста.

Последний клуб: «Брентфорд» (2022).

Последние трофеи: чемпион Италии.

Претенденты: «Манчестер Юнайтед».

Вернувшись после болезни в футбол, Эриксен не только сыграл за «Брентфорд», но и провёл шесть матчей за сборную, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. Если «Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника, то его зарплата составит порядка € 8,3 млн в год.

Кристиан Эриксен Фото: Naomi Baker/Getty Images

Нападающий: Луис Суарес, 35 лет

Рыночная стоимость: € 8 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 45 матчей, 13 голов, три ассиста.

Последний клуб: «Атлетико» (2020-2022).

Последние трофеи: чемпион Испании.

Претенденты: «Ривер Плейт», «Лос-Анджелес Гэлакси».

На закате карьеры Суарес поедет в Америку, правда, пока непонятно в какую – Северную или Южную. По данным журналиста Кристиана Мартина, уругваец уже поставил подпись под контрактом с «Ривер Плейт».

Луис Суарес Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Нападающий: Пауло Дибала, 28 лет

Рыночная стоимость: € 35 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 39 матчей, 15 голов, шесть ассистов.

Последний клуб: «Ювентус» (2020-2022).

Последние трофеи: пятикратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии (3), обладатель Суперкубка Италии (3).

Претенденты: «Рома», «Интер», «Реал».

Последние сезоны Дибалы в Европе были не такие яркие, как первые. Не исключено, что форвард уедет из Италии. Он хочет познакомиться с другими лигами, в том числе с АПЛ.

Сборная свободных агентов №1 Фото: «Чемпионат»

Сборная №2

Главный тренер: Йоахим Лёв, 62 года

Последний клуб: сборная Германии (2006-2021).

Последние трофеи: победитель ЧМ, серебряный и бронзовый призёр ЧМ и Евро.

Претенденты: –

Лёв скоро возглавит клуб, и это точно не будет «ПСЖ». У тренера есть конкретные предложения, о которых пока неизвестно публике.

Вратарь: Давид Оспина, 33 года

Рыночная стоимость: € 5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 33 матча (13 – «на ноль»), 28 пропущенных голов.

Последний клуб: «Наполи» (2019-2022).

Последние трофеи: обладатель Кубка Италии.

Претенденты: «Атлетико», «Реал».

Оспина занял четвёртое место по сухим матчам в Серии А в прошлом сезоне. Похоже, вратарь может перейти в «Реал», чтобы заменить Андрея Лунина.

Давид Оспина Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Правый защитник: Серж Орье, 29 лет

Рыночная стоимость: € 10 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 24 матча, два ассиста.

Последний клуб: «Вильярреал» (2021-2022).

Последние трофеи: чемпион Франции (2), обладатель Кубка Франции (3), обладатель Кубка французской лиги (3), обладатель Суперкубка Франции (3).

Претенденты: «Монпелье».

Орье играл в Испании с переменным успехом. Скорее всего, защитник вернётся во Францию, где выступал до 2017 года.

Серж Орье Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Центральный защитник: Алессио Романьоли, 27 лет

Рыночная стоимость: € 17 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 26 матчей, один гол, один ассист.

Последний клуб: «Милан» (2015-2022).

Последние трофеи: чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии.

Претенденты: «Лацио».

Экс-капитан «Милана» подпишет пятилетний контракт с «Лацио». По информации инсайдера Николо Скиры, Романьоли будет зарабатывать € 3,2 млн в год плюс бонусы. Переговоры в финальной стадии.

Алессио Романьоли Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Центральный защитник: Луис Фелипе, 25 лет

Рыночная стоимость: € 16 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 40 матчей, один ассист.

Последний клуб: «Лацио» (2016-2022).

Последние трофеи: обладатель Кубка и Суперкубка Италии.

Претенденты: «Бетис».

Фелипе может переехать в Испанию. «Бетис» интересовался защитником весной. Сообщалось, что испанский клуб предложит Фелипе контракт на четыре года.

Луис Фелипе Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Левый защитник: Гислейн Конан, 26 лет

Рыночная стоимость: € 7 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 28 матчей, один гол, три ассиста.

Последний клуб: «Реймс» (2018-2022).

Последние трофеи: –

Претенденты: –

О будущем Конана пока никаких новостей. Однако без клуба защитник точно не останется – у него за плечами два полных сезона с «Реймсом» в Лиге 1.

Гислейн Конан Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Центральный полузащитник: Шека, 27 лет

Рыночная стоимость: € 9 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 31 матч, четыре гола, один ассист.

Последний клуб: «Лилль» (2017-2022).

Последние трофеи: чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.

Претенденты: ЦСКА.

Зимой Шека мог перейти в ЦСКА. Агент уверял, что на его клиента рассчитывают в «Лилле», но контракт не продлили. Активизируются армейцы?

Центральный полузащитник: Аксель Витсель, 33 года

Рыночная стоимость: € 4 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 41 матч, два гола.

Последний клуб: «Боруссия» Д (2018-2022).

Последние трофеи: обладатель Кубка и Суперкубка Германии.

Претенденты: «Атлетико».

Экс-игрок «Зенита» перейдёт в «Атлетико». Там ему предложили контракт по схеме «1+1» и зарплату выше, чем в «Марселе», который тоже хотел игрока и давал соглашение на два года. Испания станет шестой страной в карьере Витселя.

Аксель Витсель Фото: Lars Baron/Getty Images

Центральный полузащитник: Сеск Фабрегас, 35 лет

Рыночная стоимость: € 2,5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: шесть матчей, один ассист.

Последний клуб: «Монако» (2019-2022).

Последние трофеи: —

Претенденты: —

Фабрегасу уже предложили тренерскую должность, но он хочет продолжить игровую карьеру. В «Монако» полузащитник ничего не выиграл, но хочет уйти на пенсию на высокой ноте. Минувший сезон испанец пропустил из-за травм подколенного сухожилия и лодыжки.

Сеск Фабрегас Фото: Alex Pantling/Getty Images

Нападающий: Ди Мария, 34 года

Рыночная стоимость: € 12 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 31 матч, пять голов, девять ассистов.

Последний клуб: «ПСЖ» (2015-2022).

Последние трофеи: чемпион Франции (5), обладатель Кубка Франции (5), обладатель Кубка французской лиги (4), обладатель Суперкубка Франции (5).

Претенденты: «Ювентус».

Аргентинец подписал однолетний контракт с «Ювентусом». Ди Марии осталось лишь пройти медосмотр.

Ди Мария Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Нападающий: Андреа Белотти, 28 лет

Рыночная стоимость: € 20 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча, восемь голов, один ассист.

Последний клуб: «Торино» (2015-2022).

Последние трофеи: чемпион Европы.

Претенденты: «Монако», «Фиорентина».

Форвард близок к переходу в команду Головина. Прошлый сезон у Белотти получился неполноценным из-за травмы бицепса бедра. Повреждение стоило ему пропуска 14 матчей.

Андреа Белотти Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Нападающий: Усман Дембеле, 25 лет

Рыночная стоимость: € 30 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 32 матча, два гола, 13 ассистов.

Последний клуб: «Барселона» (2017-2022).

Последние трофеи: чемпион Испании (2), обладатель Кубка Испании (2), и Суперкубка, чемпион мира.

Претенденты: «Барселона».

Похоже, игрок, за которого «Барселона» заплатила в своё время € 140 млн, останется в клубе. Француз близок к подписанию контракта на два года с 40-процентным уменьшением зарплаты. Переход Усмана в «ПСЖ» сорвался из-за того, что Мбаппе остался на месте.

Сборная свободных агентов №2 Фото: «Чемпионат»

Сборная №3

Главный тренер: Рафаэль Бенитес, 62 года

Последний клуб: «Эвертон» (2021-2022).

Последние трофеи: –

Претенденты: –

Бенитес уже не тот. За последние восемь лет испанец не выиграл ничего значимого. Зимой специалист был отправлен в отставку из «Эвертона» после девяти поражений в 13 играх. Пока Рафаэля никуда больше не зовут, несмотря на былые достижения.

Рафаэль Бенитес Фото: Stephen Pond/Getty Images

Вратарь: Лорис Кариус, 29 лет

Рыночная стоимость: € 1,5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 0 матчей.

Последний клуб: «Майнц» (2020-2021).

Последние трофеи: –

Претенденты: –

После памятного финала Лиги чемпионов карьера Кариуса пошла вниз. В этом сезоне он числился в «Ливерпуле», но ни разу не появился даже в заявке, будучи только пятым вратарём в команде. Последний раз Лорис играл в сезоне-2020/2021: провёл пять матчей за «Унион».

Лорис Кариус Фото: Lewis Storey/Getty Images

Правый защитник: Джибриль Сидибе, 29 лет

Рыночная стоимость: € 8 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 26 матчей.

Последний клуб: «Монако» (2016-2022).

Последние трофеи: чемпион мира.

Претенденты: –

Сидибе не был игроком старта. Его хвалил Нико Ковач, а Филиппу Клеману он оказался не нужен.

Джибриль Сидибе Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Центральный защитник: Джейсон Денайер, 27 лет

Рыночная стоимость: € 14 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 21 матч, три гола, один ассист.

Последний клуб: «Лион» (2018-2022).

Последние трофеи: чемпион Турции.

Претенденты: «Ренн».

Денайер может заменить в «Ренне» Наифа Агера, который перешёл в «Вест Хэм». Бельгиец уже выступал в Англии — за «Ман Сити» и «Сандерленд».

Джейсон Денайер Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий, 32 года

Рыночная стоимость: € 6 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча, два гола, шесть ассистов.

Последний клуб: «Зенит» (2019-2022).

Последние трофеи: чемпион России (4), обладатель Кубка России и Суперкубка России (2).

Претенденты: –

После февральских событий Ракицкий находится без клуба. 2 марта он разорвал контракт с «Зенитом».

Левый защитник: Виталь Н'Cимба, 28 лет

Рыночная стоимость: € 2,5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 35 матчей, один гол, четыре ассиста.

Последний клуб: «Клермон» (2018–2022).

Последние трофеи: –

Претенденты: –

Н'Симба был ключевым игроком «Клермона» в минувшем сезоне, но, похоже, созрел для ухода на повышение.

Виталь Н'Симба Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Центральный полузащитник: Жан Сери, 30 лет

Рыночная стоимость: € 5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 34 матча, один гол, шесть ассистов.

Последний клуб: «Фулхэм» (2018-2022).

Последние трофеи: победитель Чемпионшипа.

Претенденты: –

Сери провёл больше половины матчей в Чемпионшипе с первых минут. Последние годы Жан играл в арендах: был в «Галатасарае» и «Бордо».

Жан Сери Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Центральный полузащитник: Магомед Оздоев, 29 лет

Рыночная стоимость: € 2,5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 16 матчей, два гола, один ассист.

Последний клуб: «Зенит» (2018-2022).

Последние трофеи: чемпион России (4), обладатель Суперкубка России (2) и Кубка России.

Претенденты: есть предложения из России и арабских клубов.

Оздоев пропустил несколько месяцев в сезоне-2021/2022 из-за растяжения боковой связки колена. Сейчас полузащитник взял паузу для размышления. Магомед хочет получить новый вызов.

Магомед Оздоев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Матиас Весино, 30 лет

Рыночная стоимость: € 3,5 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча, один гол.

Последний клуб: «Интер» (2017-2022).

Последние трофеи: чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Италии.

Претенденты: «Лацио».

Полузащитник может перейти в «Лацио». Ему предлагают трёхлетний контракт с зарплатой € 1,8 млн в год.

Матиас Весино Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Нападающий: Аднан Янузай, 27 лет

Рыночная стоимость: € 12 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 44 матча, пять голов, три ассиста.

Последний клуб: «Реал Сосьедад» (2017-2022).

Последние трофеи: обладатель Кубка Испании.

Претенденты: –

Когда-то бельгиец считался чуть ли не самым талантливым игроком своего поколения, а теперь не может найти команду. Зимой сообщалось, что Янузай интересен «Барселоне».

Нападающий: Эдинсон Кавани, 35 лет

Рыночная стоимость: € 4 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 20 матчей, два гола, один ассист.

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (2020-2022).

Последние трофеи: –

Претенденты: «Толука».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кавани интересен мексиканской «Толуке». Этот же клуб хочет взять Люка де Йонга.

Эдинсон Кавани Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Нападающий: Дивок Ориги, 27 лет

Рыночная стоимость: € 12 млн.

Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей, шесть голов, четыре ассиста.

Последний клуб: «Ливерпуль» (2014-2022).

Последние трофеи: чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Кубка футбольной лиги и Клубного чемпионата мира.

Претенденты: «Милан».

Форвард будет играть в «Милане», где ему дали контракт на четыре года с зарплатой € 3,5 млн в год.