«Интер» объявил об уходе Артуро Видаля

Чилийский полузащитник Артуро Видаль и «Интер» договорились о расторжении контракта.

«Клуб хотел бы поблагодарить Артуро за два года в составе «нерадзурри», кульминацией которых стало завоевание трёх трофеев», — говорится в заявлении миланской команды на официальном сайте.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два мяча, а также вместе с «нерадзурри» выиграл Кубок Италии.

За сборную Чили у футболиста 133 игры и 32 забитых гола.

Основным претендентом на подписание Видаля является бразильский «Фламенго». Ранее также сообщалось об интересе к Видалю со стороны аргентинского клуба «Бока Хуниорс» и катарского «Аль-Райяна».

Ранее 35-летний футболист выступал за такие команды, как немецкие «Байер-04» и «Бавария», туринский «Ювентус», испанская «Барселона».