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Луис Суарес: получил много предложений от клубов МЛС

Луис Суарес: получил много предложений от клубов МЛС
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Уругвайский нападающий Луис Суарес рассказал, что получил множество предложений от клубов МЛС.

«Поступило много предложений из МЛС. Я должен проанализировать всё. Рынок МЛС очень сложный. Некоторые клубы хотят приобрести игрока, но у них нет мест, поэтому сделка может быть отложена на январь. Другие клубы хотят видеть меня у себя сейчас, но я должен оценить их спортивные возможности.

Я ни перед кем не закрываю дверь, готов выслушать все предложения. Но, если какие-то клубы МЛС не проходят в плей-офф, они завершают сезон в первую неделю октября, а мне это невыгодно. В таком случае моя игровая практика завершится за месяц до чемпионата мира, а это плохо для меня», — приводит слова Суареса Goal.com со ссылкой на Radio Sport 890.

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