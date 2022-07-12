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Дмитрий Полоз: если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально

Дмитрий Полоз: если убрать Барриоса, «Зенит» развалится капитально
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Центральный нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказал своё мнение об игре санкт-петербургского «Зенита».

«На игру «Зенита» очень сильно влияет центральная ось. Очень сильный Барриос в команде. Если оттуда убрать Барриоса — команда развалится капитально. Клаудиньо? Он больше в атаку такой. Барриос прямо ведёт игру.

Опять же, вот был Ракицкий и Ловрен. Они двое — прям супер. «Зенит» мог бежать в атаку и не возвращаться назад. Человек пять точно. Потому что они понимали, что четырёх защитников и Барриоса очень тяжело вскрыть. Это касается РПЛ. В Лиге чемпионов им намного тяжелее. Там игроки быстрее. Но в России у них это проходит», — заявил Дмитрий Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Дмитрий Полоз выступал в составе «Зенита» с 2017 по 2019 год. В августе 2020 года нападающий перешёл в «Ростов» на правах свободного агента.

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