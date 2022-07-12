Хавбек «Зенита» Вендел попал в сферу интересов «Арсенала» и «Вест Хэма»

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в клуб английской Премьер-лиги, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, в услугах бразильца заинтересованы три английских клуба, два из которых — это «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Сообщается, что команды уже делали запрос в «Зенит» о возможном трансфере Вендела.
Ранее сообщалось об интересе к Венделу со стороны «Фламенго». Агент бразильского футболиста сообщил, что его клиент не планирует приостанавливать контракт с «Зенитом».
Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 году. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился тремя голами и тремя результативными передачами. По итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал чемпионом России.
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