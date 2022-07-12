Ла Лига объявила о прекращении спонсорского соглашения с Banco Santander

Испанская Ла Лига объявила о прекращении долгосрочного спонсорского соглашения с Banco Santander в конце сезона-2022/2023.
Испанский банк выступал в качестве основного спонсора лиги с начала сезона-2016/2017, сменив BBVA.
Решение было подтверждено в официальном заявлении, при этом Banco Santander останется в качестве спонсора в реструктурированной модели в ближайшие годы.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поблагодарил банк за долгое сотрудничество.
«Мы благодарим вас за доверие, которое вы оказывали Ла Лиге на протяжении многих лет, и мы будем продолжать сотрудничать в будущих проектах с Banco Santander, чтобы развивать и продвигать оба бренда», — приводит слова Тебаса Football Espana.
Региональный глава по Европе и генеральный директор Santander в Испании Антонио Симоэс в ответ поблагодарил Ла Лигу за их совместное сотрудничество.
«Мы рады нашему многолетнему партнёрству с Ла Лигой и стремимся изучить дальнейшие пути сотрудничества», — заявил Симоэс.
- 12 июля 2022
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