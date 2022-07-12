В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной смене руководителя клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на появившуюся информацию о возможной смене руководителя клуба.
«Вице-президент «Лукойла» Матыцин может стать новым руководителем «Спартака»? Нет, ничего подобного не планируется», — заявили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Напомним, ранее Sport24 сообщал, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцин. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун должен сохранить своё место в совете директоров.
В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит» — это четвёртое золото для сине-бело-голубых подряд.
- 12 июля 2022
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