«Карабах» разгромил «Лех» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них азербайджанский «Карабах» на своём поле со счётом 5:1 обыграл польский «Лех».
В первом матче поляки минимально обыграли азербайджанцев. Благодаря этой победе подопечные Гурбана Гурбанова вышли во 2-й квалификационный раунд турнира.
В составе азербайджанцев голами отметились Кади, Филип Озобич, Кевин Давид Медина Рентерия и Аббас Гусейнов. У поляков гол на свой счёт записал Кристоффер Вельде.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
5 : 1
Лех П
Познань, Польша
0:1 Вельде – 1' 1:1 Кади – 14' 2:1 Озобич – 42' 3:1 Медина Рентерия – 56' 4:1 Кади – 74' 5:1 Гусейнов – 77'
Параллельно гибралтарский «Линкольн» обыграл македонский «Шкупи» со счётом 2:0. Однако этого оказалось недостаточно для прохода в следующий квалификационный раунд — в первом противостоянии македонцы разгромили гибралтарцев со счётом 3:0.
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