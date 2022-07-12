«Карабах» разгромил «Лех» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них азербайджанский «Карабах» на своём поле со счётом 5:1 обыграл польский «Лех».

В первом матче поляки минимально обыграли азербайджанцев. Благодаря этой победе подопечные Гурбана Гурбанова вышли во 2-й квалификационный раунд турнира.

В составе азербайджанцев голами отметились Кади, Филип Озобич, Кевин Давид Медина Рентерия и Аббас Гусейнов. У поляков гол на свой счёт записал Кристоффер Вельде.

Параллельно гибралтарский «Линкольн» обыграл македонский «Шкупи» со счётом 2:0. Однако этого оказалось недостаточно для прохода в следующий квалификационный раунд — в первом противостоянии македонцы разгромили гибралтарцев со счётом 3:0.