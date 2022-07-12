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«Карабах» разгромил «Лех» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Карабах» разгромил «Лех» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В одном из них азербайджанский «Карабах» на своём поле со счётом 5:1 обыграл польский «Лех».

В первом матче поляки минимально обыграли азербайджанцев. Благодаря этой победе подопечные Гурбана Гурбанова вышли во 2-й квалификационный раунд турнира.

В составе азербайджанцев голами отметились Кади, Филип Озобич, Кевин Давид Медина Рентерия и Аббас Гусейнов. У поляков гол на свой счёт записал Кристоффер Вельде.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
5 : 1
Лех П
Познань, Польша
0:1 Вельде – 1'   1:1 Кади – 14'   2:1 Озобич – 42'   3:1 Медина Рентерия – 56'   4:1 Кади – 74'   5:1 Гусейнов – 77'

Параллельно гибралтарский «Линкольн» обыграл македонский «Шкупи» со счётом 2:0. Однако этого оказалось недостаточно для прохода в следующий квалификационный раунд — в первом противостоянии македонцы разгромили гибралтарцев со счётом 3:0.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
2 : 0
Шкупи
Чаир, Северная Македония
1:0 Хуанфри – 32'   2:0 Кашаро – 69'
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