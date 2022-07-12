Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат товарищеского матча в Таиланде с «Манчестер Юнайтед» (0:4).
«Очевидно, для некоторых из наших игроков эта игра была слишком ранней. Мы увидели много хорошего в этом матче, но в завершениях атак потерпели ряд неудач. Мы упустили огромные возможности. В общем, ничего страшного, но «Манчестер Юнайтед» хорошо справился с этой игрой, они довели начатое до конца. Мы это признаём», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2021/2022 на шестом месте. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
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