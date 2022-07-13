Жена Мамаева опубликовала видео Павла на пляже в Крыму с сыном на руках

Супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Надежда опубликовала в соцсетях видео мужа на одном из пляжей Крыма с маленьким сыном на руках.
«Так люблю их! Самый заботливый отец! Не даёт мне его, всё сам хочет делать. Это такая истинная любовь отца к сыну», – таким текстом Надежда Санько сопроводила видео в своём телеграм-канале.
В начале июля семья Мамаевых отправилась в Анапу, после чего продолжила летний отдых в Крыму. В настоящее время Павел находится без клуба. В прошлом сезоне он успел поиграть за «Ростов» и «Химки», но суммарно провёл лишь семь матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Отметим, что 21 июня Павел Мамаев стал отцом во второй раз – Надежда родила сына, которого назвали Тимофеем. У футболиста также есть дочь Алиса от прошлого брака с Аланой Мамаевой.
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