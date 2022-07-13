Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Мамаева опубликовала видео Павла на пляже в Крыму с сыном на руках

Жена Мамаева опубликовала видео Павла на пляже в Крыму с сыном на руках
Комментарии

Супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Надежда опубликовала в соцсетях видео мужа на одном из пляжей Крыма с маленьким сыном на руках.

«Так люблю их! Самый заботливый отец! Не даёт мне его, всё сам хочет делать. Это такая истинная любовь отца к сыну», – таким текстом Надежда Санько сопроводила видео в своём телеграм-канале.

В начале июля семья Мамаевых отправилась в Анапу, после чего продолжила летний отдых в Крыму. В настоящее время Павел находится без клуба. В прошлом сезоне он успел поиграть за «Ростов» и «Химки», но суммарно провёл лишь семь матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Отметим, что 21 июня Павел Мамаев стал отцом во второй раз – Надежда родила сына, которого назвали Тимофеем. У футболиста также есть дочь Алиса от прошлого брака с Аланой Мамаевой.

Розыгрыш пенальти в стиле «Барселоны»! Как Мамаев и Смолов вошли в историю. Видео Розыгрыш пенальти в стиле «Барселоны»! Как Мамаев и Смолов вошли в историю. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022