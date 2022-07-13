Тотти объявил о расставании с женой после 20 лет совместной жизни

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти сообщил о расставании с Илари Блази после 20 лет совместной жизни.
«После 20 лет совместной жизни, к сожалению, мои отношения с Илари закончились. Все, что я говорил в последние месяцы, было попыткой защитить наших детей. Я пытался преодолеть кризис в своем браке, но сегодня я понимаю, что разлуки, хотя и болезненной, уже не избежать», — приводит слова Тотти ESPN.
Информацию о разрыве отношений с Тотти подтвердила и Блази:
«Процесс развода останется частным событием и никаких других заявлений с моей стороны не последует. Я призываю всех избегать спекуляций и, прежде всего, уважать частную жизнь моей семьи».
Напомним, Тотти и Блази поженились в 2005 году. У них есть трое детей — Шанель, Кристиан и Изабель.
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