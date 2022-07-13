Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тотти объявил о расставании с женой после 20 лет совместной жизни

Тотти объявил о расставании с женой после 20 лет совместной жизни
Комментарии

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти сообщил о расставании с Илари Блази после 20 лет совместной жизни.

«После 20 лет совместной жизни, к сожалению, мои отношения с Илари закончились. Все, что я говорил в последние месяцы, было попыткой защитить наших детей. Я пытался преодолеть кризис в своем браке, но сегодня я понимаю, что разлуки, хотя и болезненной, уже не избежать», — приводит слова Тотти ESPN.

Информацию о разрыве отношений с Тотти подтвердила и Блази:

«Процесс развода останется частным событием и никаких других заявлений с моей стороны не последует. Я призываю всех избегать спекуляций и, прежде всего, уважать частную жизнь моей семьи».

Напомним, Тотти и Блази поженились в 2005 году. У них есть трое детей — Шанель, Кристиан и Изабель.

Миранчук сделал хет-трик в Италии. Российского легионера оставят в «Аталанте»? Миранчук сделал хет-трик в Италии. Российского легионера оставят в «Аталанте»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022