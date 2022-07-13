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Массимиано Аллегри поделился ожиданиям на предстоящий сезон

Массимиано Аллегри поделился ожиданиям на предстоящий сезон
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимано Аллегри рассказал, чего ждёт от команды в новом сезоне.

«В прошлом году мы даже не выиграли трофей. Мы начинаем побеждать, и на данный момент переход Ди Марии, Погба, Гатти и возвращение Кьезы и Маккенни делают команду более конкурентоспособной. Победа никогда не бывает легкой и мы должны сделать всё, чтобы выиграть чемпионат. Первые три месяца будут особенно важны», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.

Напомним, в прошедшем сезоне итальянской Серии А «Ювентус», набрав 70 очков, закончил сезон на четвёртом месте. Отставание от ставшего первым «Милана» составило 16 баллов.

В Лиге чемпионов «Ювентус» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив испанскому «Вильярреалу» по сумме двух матчей со счётом 1:4. Также туринский клуб потерпел поражения в матчах с «Интером» за Кубок (2:4) и Суперкубок (1:2) Италии.

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