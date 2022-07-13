Жена Левандовского: переедем ли в Барселону? Я бы тоже хотела это знать

Жена нападающего «Баварии» Роберта Левандовского Анна ответила на вопрос о переходе своего мужа в «Барселону».



«Я бы тоже хотела это знать», — написала Анна Левандовски, отвечая на вопрос о том, едет ли их семья в Барселону.



Напомним, Левандовски вчера, 12 июля, приехал на медосмотр в преддверии начала предсезонных сборов в составе немецкой команды. Однако польский футболист по-прежнему планирует перейти в «Барселону».



Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил «Баварии» € 50 млн и хочет, чтобы мюнхенцы как можно скорее приняли это предложение. Самому нападающему «Барселона» предложила трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.



В минувшем сезоне Левандовски в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Робертом и «Баварией» истекает в конце сезона-2022/2023.

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